Live

Прокуратура сообщила, чем обстреляли Харьков днем 17 января

Происшествия 18:12   17.01.2026
Оксана Горун
Прокуратура сообщила, чем обстреляли Харьков днем 17 января

Харьковская областная прокуратура проинформировала — враг очередной раз использовал РСЗО «Торнадо-С». В городе поврежден объект критической инфраструктуры.

«В период с 14:10 до 14:30 вооруженные силы рф нанесли удары по городу Харькову. Поврежден объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, враг атаковал город с РСЗО «Торнадо-С». Ранения получили двое мужчин и одна женщина», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры также сообщили о последствиях других ударов по области — есть погибшая в Купянском районе.

«В с. Боровское около 11:00 в результате попадания FPV-дрона по остановке общественного транспорта погибла 52-летняя женщина. Днем беспилотник атаковал гражданский автомобиль в с. Староверовка. Ранения и ожоги получили два человека — 42-летняя женщина и 51-летний мужчина. Тип беспилотника устанавливается», — отметили в сообщении ведомства.

Читайте также: Под Харьковом разобрали руины терминала «Новой почты»: 148 тонн мусора

Также БпЛА «Молния» прилетел по Золочеву. Там повреждены два магазина и автомобиль полиции. Два человека пострадали.

Напомним, взрывы в Харькове гремели днем 17 января. Они продолжались чуть более получаса. Воздушные силы ВСУ информировали о скоростных целях на город. Известно, что из-за «прилетов» пострадали три человека: мужчины 59 и 62 лет, а также 52-летняя женщина.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы в Харькове днем 17 января: есть пострадавшие (видео)
Взрывы в Харькове днем 17 января: есть пострадавшие (видео)
17.01.2026, 16:42
Подавать тепло в Харькове все труднее — Терехов об обстреле 17 января
Подавать тепло в Харькове все труднее — Терехов об обстреле 17 января
17.01.2026, 15:40
Новости Харькова – главное 17 января: прилетели «Молнии», днем били из РСЗО
Новости Харькова – главное 17 января: прилетели «Молнии», днем били из РСЗО
17.01.2026, 19:23
Что взорвалось в многоэтажке в Харькове — версия полиции, данные мэра
Что взорвалось в многоэтажке в Харькове — версия полиции, данные мэра
17.01.2026, 14:03
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
16.01.2026, 09:30
В Харькове — вечер «Молний»: дважды прилетело по Слободскому району
В Харькове — вечер «Молний»: дважды прилетело по Слободскому району
17.01.2026, 19:18

Новости по теме:

17.01.2026
В Харькове — вечер «Молний»: дважды прилетело по Слободскому району
17.01.2026
Конца морозам не видно: прогноз погоды в Харькове и области на 18 января
17.01.2026
Прокуратура сообщила, чем обстреляли Харьков днем 17 января
17.01.2026
Россияне «ищут ключик» к границе на Харьковщине — Трегубов (видео)
17.01.2026
Взрывы в Харькове днем 17 января: есть пострадавшие (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Прокуратура сообщила, чем обстреляли Харьков днем 17 января», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 января 2026 в 18:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура проинформировала — враг очередной раз использовал РСЗО «Торнадо-С». В городе поврежден объект критической инфраструктуры".