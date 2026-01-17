Прокуратура сообщила, чем обстреляли Харьков днем 17 января

Харьковская областная прокуратура проинформировала — враг очередной раз использовал РСЗО «Торнадо-С». В городе поврежден объект критической инфраструктуры.

«В период с 14:10 до 14:30 вооруженные силы рф нанесли удары по городу Харькову. Поврежден объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, враг атаковал город с РСЗО «Торнадо-С». Ранения получили двое мужчин и одна женщина», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры также сообщили о последствиях других ударов по области — есть погибшая в Купянском районе.

«В с. Боровское около 11:00 в результате попадания FPV-дрона по остановке общественного транспорта погибла 52-летняя женщина. Днем беспилотник атаковал гражданский автомобиль в с. Староверовка. Ранения и ожоги получили два человека — 42-летняя женщина и 51-летний мужчина. Тип беспилотника устанавливается», — отметили в сообщении ведомства.

Также БпЛА «Молния» прилетел по Золочеву. Там повреждены два магазина и автомобиль полиции. Два человека пострадали.

Напомним, взрывы в Харькове гремели днем 17 января. Они продолжались чуть более получаса. Воздушные силы ВСУ информировали о скоростных целях на город. Известно, что из-за «прилетов» пострадали три человека: мужчины 59 и 62 лет, а также 52-летняя женщина.