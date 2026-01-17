Сьогодні 17 січня 2026: яке свято та день в історії

17 січня 730 року почалося іконоборство у Візантії. У 1562-му у Франції вийшов Сен-Жерменський едикт, який мав забезпечити толерантне ставлення до гугенотів. У 1871-му видали патент на канатну дорогу. У 1912-му Південного полюса досягла полярна експедиція на чолі з Робертом Скоттом, яка трагічно загинула на зворотному шляху. У 1920-му в США запровадили “Сухий закон”. У 1966-му сталася катастрофа ядерного бомбардувальника США B-52: бомби впали на Іспанію. У 2007-му від вогнепального поранення помер ексмер Харкова та колишній начальник ХОДА Євген Кушнарьов.

Свята та пам’ятні дати 17 січня

17 січня – День дитячих винаходів і Міжнародний день наставництва.

Також сьогодні: Міжнародний день канатної дороги, Міжнародний день “Ми не зломлені”, День відмови від новорічних обіцянок.

17 січня в історії

17 січня 730 року вважають датою початку іконоборства. Цього дня Візантійський імператор Лев III Ісавр видав едикт, яким заборонив релігійні зображення. Докладніше.

17 січня 1562 року у Франції видали Сен-Жерменський едикт, який мав забезпечити толерантне ставлення до протестантів (гугенотів) у королівстві. Формально затвердив цей документ малолітній король Карл IX Валуа, проте його натхненницею насправді була королева-мати Катерина Медічі.

Це може здивувати тих, хто має інформацію про цю королеву та її сина виключно з творів Александра Дюма. Письменник представив Катерину головним ворогом гугенотів та натхненницею Варфоломіївської ночі. Насправді ж і політико-релігійна ситуація у Франції, і позиція її монархів у ті часи були набагато складнішими, ніж поділ на чорне та біле. Так, надзвичайна цивільно-релігійна напруженість у країні виникла задовго до того, як реальна влада перейшла до рук Катерини Медічі. Репресії проти гугенотів поступово посилював її чоловік король Генріх II, якого думка дружини мало цікавила. Після його смерті, за правління малолітнього сина Катерини короля Франциска II, надзвичайний вплив знову-таки справляла не вона, а родина герцогів де Гізів – родичів дружини Франциска королеви Марії Стюарт. Де Гізи та їхні прихильники з католицької партії були потужною силою, з якою доводилося рахуватися й надалі – як Катерині, так і її синам-королям. А водночас – шукати компроміси, щоб Франція не стікала кров’ю в громадянських війнах. Ці хитання навколо релігії – від нетерпимості до компромісів – тривали кілька десятиліть.

Коли після ранньої смерті Франциска на престол зійшов Карл IX, королева-мати дещо посунула де Гізів і отримала значно більшу владу. Вона намагалася примирити країну. І саме Сен-Жерменський едикт став однією з таких спроб. Власне він визнавав право гугенотів на їхню віру. Але й накладав певні обмеження – зараз ми сказали б, що едикт забороняв пропаганду протестантизму. Тобто гугеноти не могли проводити свої богослужіння у містах, вдень, у будівлях католицьких церков тощо. Але їм дозволяли сповідувати свою віру за межами міських мурів або в приватних маєтках. Як вважали автори документа, він мав з одного боку заспокоїти протестантів, з іншого – не дратувати католиків. Але цього не сталося. Навпаки – вже через півтора місяця після виходу едикту сталася різанина у містечку Вассі, з якої розпочалися гугенотські війни у ​​Франції.

17 січня 1871 року видали перший патент на канатну дорогу. Його отримав Ендрю Сміт Халіді. Докладніше.

<br />

17 січня 1912 року члени експедиції Роберта Скотта досягли Південного полюса. Докладніше.

17 січня 1920 року набула чинності 18-та поправка до Конституції США, яка вводила “Сухий закон”. Докладніше.

17 січня 1966 року стався так званий “Інцидент у Паломаресі”. Ядерний бомбардувальник США B-52 зіткнувся в небі над Іспанією із літаком-заправником KC-135 “Stratotanker”. При цьому три ядерні бомби потужністю по 70 кілотонн впали поблизу селища Паломарес, ще одна – в море. Докладніше.

17 січня 1992 року Республіка Екваторіальна Гвінея визнала незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією.

17 січня 2007 року в Ізюмській міській лікарні після вогнепального поранення та операції помер колишній мер Харкова й голова Харківської ОВА, а на той момент народний депутат від Партії регіонів Євген Кушнарьов. Докладніше.

17 січня 2010 року відбувся перший тур виборів президента України, результатом якого став вихід до другого Віктора Януковича та Юлії Тимошенко. Докладніше.

Церковне свято 17 січня

17 січня вшановують пам’ять преподобного Антонія Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на Антонія тепло, незабаром прийде весна.

Якщо на деревах лежать снігові “шапки”, то цього року буде багато меду.

Що не можна робити 17 січня

Не можна готувати боби та сочевицю.

Не можна прясти та в’язати.

Не можна лінуватися.

Не можна грати у сніжки та кататися з гірки.