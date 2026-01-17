Сегодня 17 января 2026: какой праздник и день в истории

17 января 730 года началось иконоборчество в Византии. В 1562-м во Франции вышел Сен-Жерменский эдикт, который должен был обеспечить толерантное отношение к гугенотам. В 1871-м выдали патент на канатную дорогу. В 1912-м Южного полюса достигла полярная экспедиция во главе с Робертом Скоттом, трагически погибшая на обратном пути. В 1920-м в США ввели «Сухой закон». В 1966-м произошло крушение ядерного бомбардировщика США B-52: бомбы упали на Испанию. В 2007-м от огнестрельного ранения скончался экс-мэр Харькова и бывший начальник ХОГА Евгений Кушнарев.

Праздники и памятные даты 17 января

17 января – День детских изобретений и Международный день наставничества.

Также сегодня: Международный день канатной дороги, Международный день «Мы не сломлены», День отказа от новогодних обещаний.

17 января в истории

17 января 730 года считают датой начала иконоборчества. В этот день Византийский император Лев III Исавр издал эдикт, которым запретил религиозные изображения. Подробнее.

17 января 1562 года во Франции издали Сен-Жерменский эдикт, который должен был обеспечить толерантное отношение к протестантам (гугенотам) в королевстве. Формально утвердил этот документ малолетний король Карл IX Валуа, однако его вдохновительницей на самом деле была королева-мать Екатерина Медичи.

Это может удивить тех, кто получил информацию об этой королеве и ее сыне исключительно из произведений Александра Дюма. Писатель представил Екатерину главным врагом гугенотов и вдохновительницей Варфоломеевской ночи. На самом же деле и политико-религиозная ситуация во Франции, и позиция ее монархов в те времена были намного сложнее, чем разделение на черное и белое. Так, чрезвычайная гражданско-религиозная напряженность в стране возникла задолго до того, как реальная власть перешла в руки Екатерины Медичи. Репрессии против гугенотов постепенно усиливал ее муж король Генрих II, которого мнение жены мало интересовало. После его смерти, во времена правления малолетнего сына Екатерины короля Франциска II, чрезвычайное влияние опять-таки оказывала не она, а семья герцогов де Гизов – родственников жены Франциска королевы Марии Стюарт. Де Гизы и их сторонники из католической партии были мощной силой, с которой приходилось считаться и дальше — как Екатерине, так и ее сыновьям-королям. А одновременно – искать компромиссы, чтобы Франция не истекала кровью в гражданских войнах. Эти шатания вокруг религии – от нетерпимости к компромиссам – длились несколько десятилетий.

Когда после ранней смерти Франциска на престол взошел Карл IX, королева-мать несколько подвинула де Гизов и получила куда большую власть. Она пыталась примирить страну. И именно Сен-Жерменский эдикт стал одной из таких попыток. По сути он признавал право гугенотов на их веру. Но и накладывал определенные ограничения – сейчас мы бы сказали, что эдикт запрещал пропаганду протестантизма. То есть гугеноты не могли проводить свои богослужения в городах, днем, в зданиях католических церквей и так далее. Но им разрешали исповедовать свою веру за пределами городских стен или в частных имениях. Как считали авторы документа, он должен был с одной стороны успокоить протестантов, с другой – не раздражать католиков. Но этого не вышло. Напротив – уже через полтора месяца после выхода эдикта произошла резня в городке Васси, с которой начались гугенотские войны во Франции.

17 января 1871 года выдали первый патент на канатную дорогу. Его получил Эндрю Смит Халлиди. Подробнее.

17 января 1912 года члены экспедиции Роберта Скотта достигли Южного полюса. Подробнее.

17 января 1920 года вступила в силу 18-я поправка к Конституции США, которая вводила «Сухой закон». Подробнее.

17 января 1966 года произошел так называемый «Инцидент в Паломарес». Ядерный бомбардировщик США B-52 столкнулся в небе над Испанией с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker. При этом три ядерные бомбы мощностью по 70 килотонн упали вблизи поселка Паломарес, еще одна – в море. Подробнее.

17 января 1992 года Республика Экваториальная Гвинея признала независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с ФРГ и Индией.

17 января 2007 года в Изюмской городской больнице после огнестрельного ранения и операции скончался бывший мэр Харькова и глава Харьковской ОВА, а на тот момент народный депутат от «Партии регионов» Евгений Кушнарев. Подробнее.

17 января 2010 года состоялся первый тур выборов президента Украины, результатом которого стал выход во второй Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Подробнее.

Церковный праздник 17 января

17 января чтят память преподобного Антония Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если на Антония тепло, скоро придет весна.

Если на деревьях лежат снежные шапки, то в этом году будет много меда.

Что нельзя делать 17 января

Нельзя готовить бобы и чечевицу.

Нельзя прясть и вязать.

Нельзя лениться.

Нельзя играть в снежки и кататься с горки.