Сегодня 17 января: какой день в истории

17 января 2007 года от огнестрельного ранения умер Евгений Кушнарев. В 1966-м произошла катастрофа ядерного бомбардировщика США B-52: бомбы упали на Испанию. В 1920-м в США ввели «Сухой закон». В 1912-м Южного полюса достигла полярная экспедиция во главе с Робертом Скоттом, трагически погибшая на обратном пути. В 1871-м выдали патент на канатную дорогу. В 730-м началось иконоборчество в Византии.

Праздники и памятные даты 17 января

17 января – День детских изобретений.

Также сегодня: Международный день «Мы не сломлены», Международный день канатной дороги, Международный день наставничества, Международный день фетиша (отмечают в третью пятницу января), День прощения себя за невыполненные новогодние обещания.

17 января в истории

17 января 730 года считают датой начала иконоборчества. В этот день Византийский император Лев III Исавр издал эдикт, которым запретил религиозные изображения. Подробнее.

17 января 1871 года выдали первый патент на канатную дорогу. Его получил Эндрю Смит Халлиди. Подробнее.

17 января 1912 года члены экспедиции Роберта Скотта достигли Южного полюса. Подробнее.

17 января 1920 года вступила в силу 18-я поправка к Конституции США, которая вводила «Сухой закон». Подробнее.

17 января 1966 года произошел так называемый «Инцидент в Паломарес». Ядерный бомбардировщик США B-52 столкнулся в небе над Испанией с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker. При этом три ядерные бомбы мощностью по 70 килотонн упали вблизи поселка Паломарес, еще одна – в море. Погибли семь авиаторов.

Американский самолет B-52 в небе над Европой выполнял миссию в рамках операции «Хромированный купол». Ее суть заключалась в том, что с 1961 по 1968 годы стратегические бомбардировщики ВВС США с термоядерным оружием на борту, постоянно находились в боевой готовности, летая по маршрутам, которые позволяли бы им атаковать цели в Советском Союзе, если будет приказ. Большинство этих маршрутов пролегало: на севере – над канадской Арктикой, Аляской и Гренландией, а на юге – над Средиземным морем.

Пролет по южному маршруту требовал двух дозаправок в воздухе над Испанией. И именно во время одной из них произошла авиакатастрофа. Это должна была быть вторая дозаправка В-52 — уже по дороге на базу. Но во время плановой процедуры, в 10:30 17 января, бомбардировщик и заправщик столкнулись на высоте 9450 м над Средиземным морем у берегов Испании. Произошел взрыв, от которого погиб весь экипаж топливозаправщика (четыре человека). Из семи членов экипажа В-52 погибли трое, остальные смогли прыгнуть с парашютами – и выжить.

Остатки самолета вместе с тремя водородными бомбами упали вблизи маленького рыбацкого поселка Паломарес в Испании. Обычная взрывчатка двух снарядов сдетонировала во время столкновения с землей. Из-за этого вокруг рассеялись частицы радиоактивного плутония (они загрязнили около двух квадратных километров территории). К счастью, дальнейшие исследования показали, что проблем со здоровьем у местного населения из-за этого не возникло. Еще одна бомба осталась относительно невредимой, упав в реку. Четвертый боеприпас долго не могли найти, так что предположили, что он – в море.

Впоследствии выяснилось, что момент падения видел местный рыбак, это несколько сузило круг поисков. Но все равно найти бомбу на глубине – это была непростая задача. К процесс подключили несколько десятков кораблей, 150 опытных дайверов. Поиски изначально вели на глубине от 37 до 110 метров. Но тщетно. Лишь впоследствии выяснилось, что бомба попала в каньон и оказалась на глубине 780 м. Ее обнаружили только после 80 дней поисков – 17 марта 1966 года. Но с первой попытки не смогли поднять – она наоборот скатилась еще глубже – на 880 м. Миссию удалось завершить только 7 апреля. И после этого бомбу вернули в США.

17 января 1992 года Республика Экваториальная Гвинея признала независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с ФРГ и Индией.

17 января 2007 года в Изюмской городской больнице после огнестрельного ранения и операции скончался бывший мэр Харькова и глава Харьковской ОВА, а на тот момент народный депутат от «Партии регионов» Евгений Кушнарев. Подробнее.

17 января 2010 года состоялся первый тур выборов президента Украины, результатом которого стал выход во второй Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Подробнее.

Церковный праздник 17 января

17 января чтят память преподобного Антония Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если на Антония тепло, скоро придет весна.

Если на деревьях лежат снежные шапки, то в этом году будет много меда.

Что нельзя делать 17 января

Нельзя готовить бобы и чечевицу.

Нельзя прясть и вязать.

Нельзя лениться.

Нельзя играть в снежки и кататься с горки.