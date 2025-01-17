Сьогодні 17 січня: який день в історії

17 січня 2007 року від вогнепального поранення помер Євген Кушнарьов. У 1966-му сталася катастрофа ядерного бомбардувальника США B-52: бомби впали на Іспанію. У 1920-му в США запровадили “Сухий закон”. У 1912-му Південного полюса досягла полярна експедиція на чолі з Робертом Скоттом, яка трагічно загинула на зворотному шляху. У 1871-му видали патент на канатну дорогу. У 730-му почалося іконоборство у Візантії.

Свята та пам’ятні дати 17 січня

17 січня – День дитячих винаходів.

Також сьогодні: Міжнародний день “Ми не зломлені”, Міжнародний день канатної дороги, Міжнародний день наставництва, Міжнародний день фетиша (відзначають у третю п’ятницю січня), День прощення себе за невиконані новорічні обіцянки.

17 січня в історії

17 січня 730 року вважають датою початку іконоборства. Цього дня Візантійський імператор Лев III Ісавр видав едикт, яким заборонив релігійні зображення. Докладніше.

17 січня 1871 року видали перший патент на канатну дорогу. Його отримав Ендрю Сміт Халіді. Докладніше.

17 січня 1912 року члени експедиції Роберта Скотта досягли Південного полюса. Докладніше.

17 січня 1920 року набула чинності 18-та поправка до Конституції США, яка вводила “Сухий закон”. Докладніше.

17 січня 1966 року стався так званий “Інцидент у Паломаресі”. Ядерний бомбардувальник США B-52 зіткнувся в небі над Іспанією із літаком-заправником KC-135 “Stratotanker”. При цьому три ядерні бомби потужністю по 70 кілотонн впали поблизу селища Паломарес, ще одна – в море. Загинули семеро авіаторів.

Американський літак B-52 у небі над Європою виконував місію в рамках операції “Хромований купол”. Її суть полягала в тому, що з 1961 по 1968 роки стратегічні бомбардувальники ВПС США з термоядерною зброєю на борту постійно перебували в бойовій готовності, літаючи за маршрутами, які б дозволяли їм атакувати цілі в Радянському Союзі, якщо буде наказ. Більшість цих маршрутів пролягали: на півночі – над канадською Арктикою, Аляскою та Гренландією, а на півдні – над Середземним морем.

Проліт по південному маршруту вимагав двох дозаправлень у повітрі над Іспанією. І саме під час одного з них відбулася авіакатастрофа. Це мало бути друге дозаправлення В-52 – уже дорогою на базу. Але під час планової процедури, о 10:30 17 січня, бомбардувальник і заправник зіткнулися на висоті 9450 м над Середземним морем біля берегів Іспанії. Стався вибух, від якого загинув увесь екіпаж паливозаправника (чотири особи). З семи членів екіпажу В-52 загинули троє, решта змогла стрибнути з парашутами – й вижити.

Залишки літака разом із трьома водневими бомбами впали поблизу маленького рибальського селища Паломарес в Іспанії. Звичайна вибухівка двох снарядів здетонувала під час зіткнення із землею. Через це навколо розпорошилися частки радіоактивного плутонію (вони забруднили близько двох квадратних кілометрів території). На щастя, подальші дослідження показали, що проблем зі здоров’ям у місцевого населення не виникло. Ще одна бомба залишилася відносно неушкодженою, впавши в річку. Четвертий боєприпас довго не могли знайти, тож припустили, що він – у морі.

Згодом з’ясувалося, що момент падіння бачив місцевий рибалка, це дещо звузило коло пошуків. Але все одно знайти бомбу на глибині – це було непросте завдання. До процесу долучили кілька десятків кораблів, 150 досвідчених дайверів. Пошуки спочатку вели на глибині від 37 до 110 метрів. Але марно. Лише згодом з’ясувалося, що бомба потрапила в каньйон і була на глибині 780 м. Її виявили лише після 80 днів пошуків – 17 березня 1966 року. Але з першої спроби не змогли підняти – навпаки вона скотилася ще глибше – на 880 м. Місію вдалося завершити лише 7 квітня. І після цього бомбу повернули до США.

17 січня 1992 року Республіка Екваторіальна Гвінея визнала незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією.

17 січня 2007 року в Ізюмській міській лікарні після вогнепального поранення та операції помер колишній мер Харкова й голова Харківської ОВА, а на той момент народний депутат від Партії регіонів Євген Кушнарьов. Докладніше.

17 січня 2010 року відбувся перший тур виборів президента України, результатом якого став вихід до другого Віктора Януковича та Юлії Тимошенко. Докладніше.

Церковне свято 17 січня

17 січня вшановують пам’ять преподобного Антонія Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на Антонія тепло, незабаром прийде весна.

Якщо на деревах лежать снігові “шапки”, то цього року буде багато меду.

Що не можна робити 17 січня

Не можна готувати боби та сочевицю.

Не можна прясти та в’язати.

Не можна лінуватися.

Не можна грати у сніжки та кататися з гірки.