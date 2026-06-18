Втратив свідомість під час стрибка: у Харкові врятували 16-річного парубка

16-річний хлопець мало не загинув в Удянському гідропарку під час стрибка у воду.

Молодий парубок отримав травми під час стрибка на мілководді та знепритомнів, повідомила Спеціалізована водно-рятувальна служба Харкова.

Але рятувальники швидко відреагували на надзвичайну подію, витягли хлопця без свідомості з води та почали реанімацію.

“У хлопця були відсутні ознаки самостійного дихання, тому без зволікань було розпочато реанімаційні заходи. Завдяки злагодженим, швидким та професійним діям вдалося відновити життєві функції постраждалого”, — розповіли в Спеціалізованій водно-рятувальній службі.

Після того як хлопця стабілізували, його передали медикам швидкої.