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16-річний хлопець розсікав за кермом на Берестинщині і попався копам

Події 15:45   21.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
16-річний хлопець розсікав за кермом на Берестинщині і попався копам

Під час патрулювання поліцейські помітили 16-річного парубка, який розсікав за кермом авто. Інцидент стався у Берестинському районі.

Ані прав, ані будь-яких законних підстав, що дозволяють керувати авто у хлопця не було, встановили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Поліцейські припинили правопорушення та склали відносно керманича адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – додали у повідомленні.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2026 в 15:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час патрулювання поліцейські помітили 16-річного парубка, який розсікав за кермом авто. Інцидент стався у Берестинському районі.".