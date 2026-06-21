16-річний хлопець розсікав за кермом на Берестинщині і попався копам

Під час патрулювання поліцейські помітили 16-річного парубка, який розсікав за кермом авто. Інцидент стався у Берестинському районі.

Ані прав, ані будь-яких законних підстав, що дозволяють керувати авто у хлопця не було, встановили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Поліцейські припинили правопорушення та склали відносно керманича адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – додали у повідомленні.