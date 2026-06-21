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16-летний парень рассекал за рулем по Берестинщине и попался копам

Происшествия 15:45   21.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
16-летний парень рассекал за рулем по Берестинщине и попался копам

Во время патрулирования полицейские заметили 16-летнего парня, который рассекал за рулем авто. Инцидент произошел в Берестинском районе.

Ни прав, ни каких-либо законных оснований, позволяющих водить авто у парня не было, установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Полицейские прекратили правонарушения и составили в отношении водителя административный материал по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – добавили в сообщении.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2026 в 15:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время патрулирования полицейские заметили 16-летнего парня, который рассекал за рулем авто. Инцидент произошел в Берестинском районе.".