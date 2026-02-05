Враг атаковал возле Волчанска и Купянска: данные Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Купянска, бой продолжается.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 56 боев, отметили в Генштабе.

Напомним, по словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, на Харьковщине россияне постоянно пытаются давить на СОУ, обнаруживая слабые места в обороне. Однако такое – совсем не новая тактика. Ее враг придерживается уже давно, пытаясь выполнить поставленную задачу – создать зону контроля вглубь украинских территорий. Он констатировал, что самым сложным направлением в регионе до сих пор остается Волчанское.