Враг атаковал возле Волчанска и Купянска: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе Волчанска.
На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Купянска, бой продолжается.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 56 боев, отметили в Генштабе.
Напомним, по словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, на Харьковщине россияне постоянно пытаются давить на СОУ, обнаруживая слабые места в обороне. Однако такое – совсем не новая тактика. Ее враг придерживается уже давно, пытаясь выполнить поставленную задачу – создать зону контроля вглубь украинских территорий. Он констатировал, что самым сложным направлением в регионе до сих пор остается Волчанское.
5 февраля 2026 в 16:39