«Розвідка м’ясом»: як зараз діє ворог на Куп’янщині, повідомили у ЗСУ

На Куп’янському напрямку наразі військові РФ намагаються малими групами знайти слабкі місця та просочитись, однак це у них не виходить, констатує в етері нацмарафону офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Віктор Петрович.

«Використовують особовий склад як розвідку м’ясом. По одному, по двоє, шукають ті місця, де можуть проскочити. Наразі у них не виходить. Абсолютну більшість їхніх військовослужбовців знищуємо ще до того, як вони наближаються до наших позицій», – каже військовий.

Важку техніку наразі росіяни взагалі не використовують на цьому напрямку.

«Тому, що на дистанції, доволі значній, нашим бійцям безпілотних систем вдається знищувати ті ж САУ й іншу броньовану техніку. Вдається знищувати на дистанції 20 км», – зазначив Віктор Петрович.

При цьому, окупанти активно використовують дрони. Особливо, уточнив воїн, намагаються вразити логістику.

«Тому будь-яке пересування, будь-яка логістика з нашого боку завжди має вигляд спецоперації, з перевіркою неба. Дуже багато переходить логістики нашої на системи НРК, на «Vampire», – підсумував Віктор Петрович.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”