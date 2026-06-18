«Розвідка м’ясом»: як зараз діє ворог на Куп’янщині, повідомили у ЗСУ
На Куп’янському напрямку наразі військові РФ намагаються малими групами знайти слабкі місця та просочитись, однак це у них не виходить, констатує в етері нацмарафону офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Віктор Петрович.
«Використовують особовий склад як розвідку м’ясом. По одному, по двоє, шукають ті місця, де можуть проскочити. Наразі у них не виходить. Абсолютну більшість їхніх військовослужбовців знищуємо ще до того, як вони наближаються до наших позицій», – каже військовий.
Важку техніку наразі росіяни взагалі не використовують на цьому напрямку.
«Тому, що на дистанції, доволі значній, нашим бійцям безпілотних систем вдається знищувати ті ж САУ й іншу броньовану техніку. Вдається знищувати на дистанції 20 км», – зазначив Віктор Петрович.
При цьому, окупанти активно використовують дрони. Особливо, уточнив воїн, намагаються вразити логістику.
«Тому будь-яке пересування, будь-яка логістика з нашого боку завжди має вигляд спецоперації, з перевіркою неба. Дуже багато переходить логістики нашої на системи НРК, на «Vampire», – підсумував Віктор Петрович.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 15:50;