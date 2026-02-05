Роками ґвалтував у Харкові сина та падчерку: апеляція не виправдала чоловіка
Чоловік проведе 13 років у тюрмі. Правоохоронці довели, що у Харкові він ґвалтував дітей.
За даними Харківської обласної прокуратури, жертвами чоловіка були рідний син та падчерка. Дівчинка стала жертвою у 2017 році, коли їй було 13 років, хлопець — у 9 років.
«Це тривало систематично, близько 3 років, коли матері не було вдома. Обом дітям ґвалтівник постійно погрожував фізичним насильством, аби змусити їх мовчати. Лише у 2021 році дівчинка змогла розповісти все матері. Жінка оперативно звернулась до поліції», – зазначили правоохоронці.
У суді фігурант вину не визнав та стверджував, що його нібито обмовила дружина та налаштувала проти нього дітей.
Суд визнав його винним у зґвалтуванні (ч. 4 ст. 152 ККУ) та призначив 13 років тюрми. Однак адвокат чоловіка подав апеляцію з вимогою скасувати вирок та винести виправдувальне рішення.
«Полтавський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та відмовив захиснику у задоволенні апеляційної скарги», – зазначили у прокуратурі.
Читайте також: У муках померла дитина з аутизмом: матері у Харкові вручили підозру
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, изнасиловал, новини Харкова, приговор, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Роками ґвалтував у Харкові сина та падчерку: апеляція не виправдала чоловіка», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 14:14;