Роками ґвалтував у Харкові сина та падчерку: апеляція не виправдала чоловіка

Суспільство 14:14   05.02.2026
Вікторія Яковенко
Роками ґвалтував у Харкові сина та падчерку: апеляція не виправдала чоловіка Фото: Харківська обласна прокуратура

Чоловік проведе 13 років у тюрмі. Правоохоронці довели, що у Харкові він ґвалтував дітей.

За даними Харківської обласної прокуратури, жертвами чоловіка були рідний син та падчерка. Дівчинка стала жертвою у 2017 році, коли їй було 13 років, хлопець — у 9 років.

«Це тривало систематично, близько 3 років, коли матері не було вдома. Обом дітям ґвалтівник постійно погрожував фізичним насильством, аби змусити їх мовчати. Лише у 2021 році дівчинка змогла розповісти все матері. Жінка оперативно звернулась до поліції», – зазначили правоохоронці.

У суді фігурант вину не визнав та стверджував, що  його нібито обмовила дружина та налаштувала проти нього дітей.

Суд визнав його винним у зґвалтуванні (ч. 4 ст. 152 ККУ) та призначив 13 років тюрми. Однак адвокат чоловіка подав апеляцію з вимогою скасувати вирок та винести виправдувальне рішення.

«Полтавський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та відмовив захиснику у задоволенні апеляційної скарги», – зазначили у прокуратурі.

Читайте також: У муках померла дитина з аутизмом: матері у Харкові вручили підозру

Автор: Вікторія Яковенко
