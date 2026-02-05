Годами насиловал в Харькове сына и падчерицу: апелляция не оправдала мужчину
Мужчина проведет 13 лет в тюрьме. Правоохранители доказали, что в Харькове он насиловал детей.
По данным Харьковской областной прокуратуры, жертвами мужчины были родной сын и падчерица. Девочка стала жертвой в 2017 году, когда ей было 13 лет, парень – в 9 лет.
«Это длилось систематически, около 3 лет, когда матери не было дома. Обоим детям насильник постоянно угрожал физическим насилием, чтобы заставить их молчать. Лишь в 2021 году девочка смогла рассказать все матери. Женщина оперативно обратилась в полицию», — отметили правоохранители.
В суде фигурант вину не признал и утверждал, что его якобы оклеветала жена и настроила против него детей.
Суд признал его виновным в изнасиловании (ч. 4 ст. 152 УКУ) и назначил 13 лет тюрьмы. Однако адвокат подал апелляцию с требованием отменить приговор и вынести оправдательное решение.
«Полтавский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и отказал защитнику в удовлетворении апелляционной жалобы», — отметили в прокуратуре.
