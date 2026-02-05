Новости Харькова — главное 5 февраля: перебои со светом, метро останавливалось

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

22:12

Главные события суток в видеодайджесте

16:42

Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Купянска, бой продолжается.

15:08

Сегодня министр энергетики Украины Денис Шмыгаль посетил в Харькове энергетические объекты, поврежденные в результате российских атак

Он отметил, что без централизованного теплоснабжения осталось около 100 тысяч семей.

«Осмотрел ход ремонтных работ. Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло, однако повреждения существенные. Благодарю ремонтные бригады за сверхтяжелую работу», — рассказал Шмыгаль.

Он также говорит: ознакомился с инженерной защитой на объекте, поврежденном после обстрела.

«Благодаря защите основное оборудование удается сохранить. Обсудили насущные потребности харьковских энергетиков. Дал задачу передать необходимое оборудование из хаба Минэнерго для оперативного восстановления. Готовим соответствующие запросы партнерам», — отметил министр энергетики.

14:16

Годами насиловал в Харькове родного сына и падчерицу: апелляция не оправдала мужа

По данным Харьковской областной прокуратуры, девочка стала жертвой в 2017 году, когда ей было 13 лет, парень — в 9 лет

«Это длилось систематически, около 3 лет, когда матери не было дома. Обоим детям насильник постоянно угрожал физическим насилием, чтобы заставить их молчать. Лишь в 2021 году девочка смогла рассказать все матери. Женщина оперативно обратилась в полицию», — отметили правоохранители.

В суде фигурант вину не признал и утверждал, что его якобы оклеветала жена и настроила против него детей.

Суд признал его виновным в изнасиловании и назначил 13 лет тюрьмы. Однако адвокат подал апелляцию с требованием отменить приговор и вынести оправдательное решение.

«Полтавский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и отказал защитнику в удовлетворении апелляционной жалобы», — отметили в прокуратуре.

13:15

В муках умер ребенок с аутизмом: матери в Харькове вручили подозрение

В Харьковской областной прокуратуре говорят: из-за аутизма и умственной отсталости 11-летний Олег полностью зависел от ухода матери.

«Медицинские учреждения неоднократно предоставляли женщине рекомендации по лечению сына, с которыми она была ознакомлена под подпись. Несмотря на это она систематически не обеспечивала его уход», — выяснили правоохранители.

Летом 2025 года при обстоятельствах, которые сейчас устанавливает следствие, мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. В течение месяца его состояние резко ухудшалось.

«У ребенка наблюдались рвота, потеря аппетита, значительное похудение, выделение жидкости из уха. Несмотря на это, мать не обратилась за медицинской помощью, хотя видела, как страдает ее родной сын», — отметили в прокуратуре.

8 июля ребенок умер. 36-летней женщине вручили подозрение. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до пяти лет.

12:57

Останавливались электротранспорт и метро: что сейчас со светом в Харькове – Терехов

Утром 5 февраля враг атаковал энергетическую инфраструктуру, которая запитывает Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Была остановка метрополитена. Кроме того, остановился практически весь наземный электротранспорт. Тяжелые разрушения. Вы видите, что происходит с энергетикой, энергоснабжением», — сказал мэр.

Он заверил, что сейчас работают энергетические службы, чтобы сделать все возможное, чтобы возобновить электроснабжение.

Количество отключенных абонентов в Харькове Терехов не назвал, так как сейчас оценивают разрушения. И добавил, что в городе действуют аварийные отключения.

Пострадавших в результате атаки, по данным мэра, нет.

«Так как раздавалась воздушная тревога, и после этого были удары», — отметил Терехов.

12:00

В Харькове и области ввели графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в сети

Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений, уточнили в АО «Харьковвоблэнерго».

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – обратились энергетики.

09:11

ГСЧС: больше двух десятков пожаров было в регионе за сутки

В течение суток на Харьковщине было 22 пожара, два из них – возникли из-за обстрелов РФ, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Утром враг атаковал ударным беспилотником в селе Манченко Харьковского района. БпЛА попал в частный жилой дом, вызвав пожар площадью 20 м кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – отметили в ГСЧС.

Ночью российский БпЛА ударил по даче в селе Смородское Харьковского района – там начался пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

«В результате бытового пожара один человек пострадал. Возгорание произошло в жилом доме в г. Южное Харьковского района на площади 60 кв. На пожаре пострадала 70-летняя женщина. Предварительная причина возникновения возгорания – попадание малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – добавили пожарные.

08:18

О ситуации на фронте рассказали в Генштабе – данные на 08:00

Утром 5 февраля в Генштабе ВСУ написали, что в течение суток в регионе было девять боев.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали четыре боестолкновения около Прилипки, Волчанска, Графского и Волчанских Хуторов.

А на Купянском – россияне атаковали пять раз в районе Купянска и Кондрашовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 133 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применил три ракеты, 96 авиационных ударов, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для ударов 7880 дронов-камикадзе и произвел 3971 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

07:15

В Харькове утром прогремела серия взрывов, есть перебои со светом, частично стоит метро

Утро 5 февраля в Харькове началось с серии взрывов. Они гремели, начиная ориентировочно с 06:50. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении БпЛА в сторону города. Мониторинговые каналы дополнили информацию сообщением о нескольких скоростных целях. Харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил «прилет» в Слободском районе.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: информации о пострадавших по состоянию на 07:02 не было.

После серии взрывов в городе начались перебои с электричеством. Остановились поезда на самой длинной ветке метро — Холодногорско-Заводской. На двух других движение есть, но интервалы в нем увеличили, сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Информация обновляется тут.