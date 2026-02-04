Live

Без тепла при -25°: как выживает Харьков – итоги 4 февраля

Оригинально 23:00   04.02.2026
Оксана Якушко
Без тепла при -25°: как выживает Харьков – итоги 4 февраля

МГ «Объектив» напоминает об основных событиях среды 4 февраля.

Алексеевка, части центра и еще трех районов вторые сутки без отопления

Сотни домов в Харькове без отопления до сих пор после уничтожения ТЭЦ-5. В 20-градусные морозы батареи холодны уже вторые сутки. Мэр Игорь Терехов объясняет: разрушения очень серьезные. Мгновенно отремонтировать все невозможно. Больше всего страдают жители Шевченковского района. На Алексеевке и части центра тепла нет почти у всех. Также частично отключены дома Киевского, Холодногорского и Новобаварского районов. В Харьковоблэнерго уверяют: без тепла не выключают электричество. Такое заявление сегодня сделал и. гендиректора компании Вячеслав Кравцов. Так что люди, по его словам, могут греться электроприборами. Также в городе развернули «пункты несокрушимости». Не только в палатках. Людей приглашают в метро, ​​где теплее, а также безопасно во время тревог. Терехов осторожен в прогнозах по срокам, когда теплоноситель вернут в дома. Уверил только, что для этого концентрируют все усилия.

Харьков обстреляли кассетными боеприпасами из «Торнадо-С»

Кассетными боеприпасами из РСЗО «Торнадо-С» обстреляли Харьков этой ночью. Прилетело по частному двору в Салтовском районе. Чудом обошлось без пострадавших. Спикер Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина в эфире Суспільного рассказала: неподалеку от частного дома обнаружили две неразорвавшиеся кассеты. Их обезвреживали взрывотехники. Вслед за обстрелом «Торнадо» в Харьков прилетели еще и беспилотники типа «Молния». Ими целились по объекту инфраструктуры в Киевском районе.

Семенуха ушел от Синегубова в армию

Уволился из ХОВА и мобилизовался. Бывший заместитель начальника ХОВА Олега Синегубова Роман Семенуха сообщил, что теперь становится частью Вооруженных сил Украины. До этого Семенуха несколько месяцев работал советником начальника ХОВА. С должности заместителя он уволился еще в октябре прошлого года.

Песика спасли во время пожара в Великом Бурлуке

Песика спасли во время пожара в Великом Бурлуке. На место пожарные прибыли поздно вечером 3 февраля. Пылало хозяйственное сооружение во частном дворе. Собака оказалась там и не могла добраться своей хозяйки. Спасатели успели вовремя – вынесли животное на свежий воздух. Пресс-служба ГСЧС сообщила, что причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь потушили через два часа.

Потепление идет, но это еще не весна

Потепление идет в Харьковскую область. Но это еще не весна. Синоптики Наталья Диденко сообщила: эта ночь на юго-востоке Украины еще будет холодной. А уже завтра погода начнет меняться. По прогнозу Харьковского регионального центра гидрометеорологии, уже в субботу в течение суток будет от 0 до 5 мороза и снег. Но дальше ожидают похолодания еще на три дня, предупредила Диденко. С 12 февраля станет легче.

Также МГ «Объектив» сообщала 4 февраля: 

  1. «Я люблю тишину» — Терехов о громкой похвале Харькова и сравнении с Киевом
  2. Подросток умер после операции: двоих хирургов судят в Харькове (фото)
  3. Вора, обворовывавшего клиентов в ресторанах Харькова, экстрадировали из Латвии
Автор: Оксана Якушко
  Дата публикации материала: 4 февраля 2026 в 23:00;

