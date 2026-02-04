Когда харьковчанам вернут отопление? Терехов осторожен с прогнозами
Вернуть тепло в дома в Харькове, которые накануне остались без отопления, еще не удалось, сказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
Он отметил, что разрушения очень серьезные. Мгновенно отремонтировать это невозможно.
По словам Терехова, без тепла частично остались Киевский, Холодногорский и Новобаварский районы. Батареи стали холодными почти у всех жителей Шевченковского района.
«Мы развернули «пункти незламності», которые работают круглосуточно. Люди также могут воспользоваться метрополитеном, в качестве «пункта незламності» круглосуточно. Развернули определенное количество палаток», — рассказал мэр.
На вопрос ведущей марафона: «Есть ли прогноз, когда вернется отопление в дома?». Терехов ответил так: «Я буду очень осторожен с прогнозами. Мы работаем и концентрируем все усилия для того, чтобы люди были с коммунальными услугами».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, россияне добили ТЭЦ-5, которая отапливает значительную часть Харькова. Ее состояние мэр Игорь Терехов определил как «практически разрушенная». Также повреждены электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». Удары по энергетике города продолжались несколько часов. В ход пошли баллистика, РСЗО, КАБы и беспилотники. Около четырех утра Терехов написал: придется сливать теплоноситель из 820 домов. В общем без отопления осталось более 105 тысяч абонентов.
