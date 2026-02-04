Live

Когда харьковчанам вернут отопление? Терехов осторожен с прогнозами

Записано 15:39   04.02.2026
Виктория Яковенко
Когда харьковчанам вернут отопление? Терехов осторожен с прогнозами Скриншот

Вернуть тепло в дома в Харькове, которые накануне остались без отопления, еще не удалось, сказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что разрушения очень серьезные. Мгновенно отремонтировать это невозможно.

По словам Терехова, без тепла частично остались Киевский, Холодногорский и Новобаварский районы. Батареи стали холодными почти у всех жителей Шевченковского района.

«Мы развернули «пункти незламності», которые работают круглосуточно. Люди также могут воспользоваться метрополитеном, в качестве «пункта незламності» круглосуточно. Развернули определенное количество палаток», — рассказал мэр.

На вопрос ведущей марафона: «Есть ли прогноз, когда вернется отопление в дома?». Терехов ответил так: «Я буду очень осторожен с прогнозами. Мы работаем и концентрируем все усилия для того, чтобы люди были с коммунальными услугами».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, россияне добили ТЭЦ-5, которая отапливает значительную часть Харькова. Ее состояние мэр Игорь Терехов определил как «практически разрушенная». Также повреждены электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». Удары по энергетике города продолжались несколько часов. В ход пошли баллистика, РСЗО, КАБы и беспилотники. Около четырех утра Терехов написал: придется сливать теплоноситель из 820 домов. В общем без отопления осталось более 105 тысяч абонентов.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«В Украину идет потепление»: надолго ли – прогноз синоптиков
«В Украину идет потепление»: надолго ли – прогноз синоптиков
04.02.2026, 13:19
«Я люблю тишину» — Терехов о громкой похвале Харькова и сравнении с Киевом
«Я люблю тишину» — Терехов о громкой похвале Харькова и сравнении с Киевом
04.02.2026, 14:48
Подросток умер после операции: двоих хирургов судят в Харькове (фото)
Подросток умер после операции: двоих хирургов судят в Харькове (фото)
04.02.2026, 16:37
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
03.02.2026, 19:37
Новости Харькова — главное 4 февраля: удары по городу, что с отоплением
Новости Харькова — главное 4 февраля: удары по городу, что с отоплением
04.02.2026, 22:23
Без тепла при -25°: как выживает Харьков – итоги 4 февраля
Без тепла при -25°: как выживает Харьков – итоги 4 февраля
04.02.2026, 23:00

Новости по теме:

04.02.2026
«Я люблю тишину» — Терехов о громкой похвале Харькова и сравнении с Киевом
03.02.2026
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
03.02.2026
1200 домов находились под угрозой отключения в Харькове
03.02.2026
«Шахед» попал в дом на Салтовке: бушует пожар, пострадавшие
03.02.2026
«Это неуважение к обществу» — Терехов обратился к нардепам, что произошло


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Когда харьковчанам вернут отопление? Терехов осторожен с прогнозами», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2026 в 15:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вернуть тепло в дома в Харькове, которые накануне остались без отопления, еще не удалось, сказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".