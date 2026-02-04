Коли харків’янам повернуть опалення? Терехов обережний з прогнозами
Повернути тепло у будинки в Харкові, які напередодні залишились без опалення, ще не вдалося, сказав в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
Він зазначив, що руйнації дуже серйозні. Миттєво відремонтувати це неможливо.
За словами Терехова, без тепла частково залишились Київський, Холодногірський та Новобаварський райони. Батареї стали холодними майже у всіх жителів Шевченківського району.
«Ми розгорнули «пункти незламності», які працюють цілодобово. Люди також можуть скористатися метрополітеном, у якості «пункту незламності» цілодобово. Розгорнули певну кількість наметів», – розповів мер.
На питання ведучої марафону: «А чи є прогноз, коли повернеться опалення в будинки?». Терехов відповів так: «Я буду дуже обережний з прогнозами. Ми працюємо і концентруємо всі зусилля, щоб зробити так, щоб люди були з комунальними послугами».
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, росіяни добили ТЕЦ-5, яка опалює значну частину Харкова. Її стан мер Ігор Терехов визначив як «практично зруйнована». Також пошкоджені електропідстанції «Харківська» та «Залютине». Удари по енергетиці міста тривали протягом кількох годин. У хід пішли балістика, РСЗВ, КАБи та численні безпілотники. Близько четвертої ранку Терехов написав: доведеться зливати теплоносій із 820 будинків. Загалом без опалення залишилося понад 105 тисяч абонентів.
