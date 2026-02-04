Подросток умер после операции: двоих хирургов судят в Харькове (фото)

В Шевченковском райсуде Харькова 2 февраля состоялось подготовительное заседание по обвинению двоих детских хирургов в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 140 УКУ) — 31 декабря 2023 года после операции скончался 16-летний юноша.

Как рассказала МГ «Объектив» потерпевшая Ольга Васильченко, Владислав был ее единственным ребенком. Из-за родовой травмы с месячного возраста сын жил с ликворошунтирующей системой, которая отводит лишнюю спинномозговую жидкость из головы в брюшную полость. Дважды эти трубки удлиняли, потому что рос сам Влад, но осенью 2023 года систему заменили из-за разрыва. Эту операцию провели в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова.



Фото предоставлено Ольгой Васильченко

Через некоторое время, продолжила Ольга, сын начал жаловаться на боль в животе и однажды ночью на швах открылся свищ. 27 декабря в городской больнице скорой и неотложной помощи Владу сделали еще одну операцию, но его состояние продолжило ухудшаться. 28-го числа подростка перевели в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. Там 31 декабря он скончался.

«Мы проводили экспертизы, делали исследования. Экспертная комиссия установила, что бездействие врача с 1 по 10 декабря, когда ребенок был доведен до кишечной непроходимости и перитонита, а также преждевременно проведенная операция 27 декабря врачами больницы неотложной помощи, а также врачом из областной детской больницы», — отметила Ольга.

«Есть ряд экспертиз, — пояснил представитель потерпевшей, адвокат Максим Журавлев. — Главное доказательство в этом уголовном производстве — это комплексная судебная медицинская экспертиза, комиссионная, которая четко дает ответы, что если бы определенные действия были совершены надлежащим образом врачами, совершены вовремя или иным образом. Там есть своя специфика медицинского характера, которую отмечают эксперты. Но суть в том, что если бы надлежащим образом были выполнены профессиональные обязанности врачами, ребенок был бы жив».

На подготовительном заседании присутствовали оба обвиняемых — заведующий детским нейрохирургическим отделением городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи, а также заведующий отделением плановой хирургии областной детской клинической больницы. Их интересы представляли адвокаты. На неоднократные предложения корреспондента МГ «Объектив» прокомментировать позицию стороны защиты с целью обеспечения в материале баланса мнений адвокаты ответили категорическим отказом. Редакция подчеркивает, что готова предоставить право обвиняемым и их защитникам высказаться на любом этапе рассмотрения дела.

В ходе заседания прокурор отдела защиты интересов детей и противодействия насилию Екатерина Великодна подала три ходатайства: о продлении на 60 суток меры пресечения в виде личного обязательства для обоих обвиняемых, а также отдельно — о продлении отстранения одного из них от обязанностей заведующего детским нейрохирургическим отделением.

«Что касается [заведующего детским нейрохирургическим отделением городской клинической больницы], — зачитала материалы дела прокурор, — будучи медицинским работником, в соответствии со ст. 78 ЗУ «Основы законодательства Украины о здравоохранении», обязанным оказывать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь, имея высшее медицинское образование, квалификационный опыт в работе и ценную категорию по своей специальности, ненадлежащим образом выполняя свои профессиональные обязанности вследствие небрежного отношения к ним, без уважительных причин легкомысленно рассчитывая на ненаступление тяжелых последствий для здоровья, как врач-нейрохирург и заведующий детским нейрохирургическим отделением, заведомо зная о наличии инфекционного процесса, не осуществил необходимую санацию инфекционного очага, чем допустил его дальнейшее распространение и развитие перитонита, после чего преждевременно провел оперативное вмешательство по замене [неразборчиво] ликворошунтирующей системы с имплантацией его в мочевой пузырь, что в дальнейшем привело к развитию сепсиса и тяжелому ухудшению состояния пациента, повлекшему смерть несовершеннолетнего. То есть не оказал надлежащей и своевременной квалифицированной медицинской помощи, которую он был обязан оказать».

Судья Виктория Яковлева одобрила продление мер пресечения для обоих обвиняемых. Продление сроков отстранения от должности заведующего детским нейрохирургическим отделением городской клинической больницы перенесли на следующее заседание, его проведут 25 февраля.

В суде представитель потерпевшей подал иск о привлечении к производству в качестве гражданских ответчиков обоих медучреждений, в которых работают обвиняемые, то есть Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова и Харьковской областной детской клинической больницы.

«Поскольку в соответствии с законодательством Украины именно работодатель несет гражданскую ответственность за совершенные действия своими работниками, ответчиками должны выступать не обвиняемые, а непосредственно больницы. Это будут сами больницы, как юридические лица. Кто-то из представителей, директора или юристы, которые имеют право по доверенностям представлять интересы этих больниц. В этом гражданском исковом заявлении, которое подается в рамках уголовного производства, уже указан и моральный, и материальный ущерб. Пока суд его не принял к рассмотрению, мы бы не хотели называть эту сумму», — прокомментировал Журавлев.

Санкции ч. 2 ст. 140 УКУ предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.