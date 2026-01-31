Трагическая смерть подростка в Песочине: полиция устанавливает обстоятельства
В Песочине после обращения матери о пропаже ребенка разыскивали 16-летнего парня. Его и мужчину 1977 года рождения нашли мертвыми.
«По словам заявительницы, около 21:00 (22 января — Ред.) ребенок ушел из дома и не вернулся. При проведении первоочередных розыскных мероприятий полицейские проверяли возможные места пребывания пропавшего. Через несколько дней в ходе отработки одного из адресов в поселке Песочин правоохранители обнаружили без признаков жизни тела владельца домовладения 1977 года рождения и пропавшего 16-летнего парня», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Признаков насильственной смерти не было. А судмедэксперт установил: оба погибли от отравления угарным газом. Все обстоятельства трагедии еще устанавливают.
«Полиция Харьковщины призывает граждан соблюдать правила безопасности при использовании газовых и отопительных приборов», — подчеркнули в ГУНП.
Ранее «Газсети» предупредили об опасности попыток согреть помещение, размещая на газовой плите кирпичи. В закрытых помещениях конфорки быстро создают опасную концентрацию угарного газа.
Дата публикации материала: 31 января 2026 в 13:00