«Я люблю тишину» — Терехов о громкой похвале Харькова и сравнении с Киевом

Мэр Игорь Терехов рассказал, как относится к тому, что Харьков публично хвалили за подготовку к зиме.

«Скажу так: я лично в любом сложном вопросе люблю тишину. И как показывает жизнь – это оправдано», — отметил Терехов в интервью изданию «Главком».

Комментировать сравнение Киева и Харькова Терехов не стал, отметив, что сейчас все украинские города – в тяжелой ситуации.

«Как городской голова, я забочусь о том, чтобы обеспечивать жизнь Харькова. Когда есть возможность – Харьков помогает всем и нам помогают, когда сложно. Не хочу давать никаких оценок и комментариев, искренне желаю и надеюсь, что каждый украинский город выстоит», — ответил мэр.

Напомним, тренд на обсуждение, почему Харьков оказался более готов к энергетическому террору, чем столица, задал президент Владимир Зеленский. За этот комплимент харьковчане в соцсетях президента не поблагодарили. Ведь уже на следующий день российское РСЗО «Торнадо-С» ударило по одной из ключевых ТЭЦ, питающих Харьков. Обстрелы энергоинфраструктуры продолжаются и на этой неделе.