«Я люблю тишу» – Терехов про гучну похвалу Харкова та порівняння з Києвом

Суспільство 14:48   04.02.2026
Вікторія Яковенко
Мер Ігор Терехов розповів, як ставиться до того, що Харків публічно хвалили за підготовку до зими.

«Скажу так: я особисто в будь-якому складному питанні люблю тишу. І як показує життя – це виправдано», – зазначив Терехов в інтерв’ю виданню «Главком».

Коментувати порівняння Києва та Харкова Терехов не став, зазначивши, що зараз всі українські міста – у важкій ситуації.

«Як міський голова, я дбаю про те, щоб забезпечувати життя Харкова. Коли є можливість – Харків допомагає всім і нам допомагають, коли складно. Не хочу давати жодних оцінок і коментарів, і щиро бажаю і сподіваюсь, що кожне українське місто вистоїть», – відповів мер.

Тренд на обговорення, чому Харків виявився більш готовим до енергетичного терору, ніж столиця, задав президент Володимир Зеленський. За цей комплімент харків’яни в соцмережах президенту не подякували. Адже вже наступного дня російське РСЗВ «Торнадо-С» вдарило по одній із ключових ТЕЦ, що живить Харків. Обстріли енергоінфраструктури тривають і цього тижня.

Читайте також: Як виживає Харків у мороз: метро цілодобово й обігрівачі літнім людям

Автор: Вікторія Яковенко
