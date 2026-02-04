Мороз і ожеледиця. Прогноз погоди на 5 лютого у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 5 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройд без опадів. Зберігатиметься ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями.

Вітер очікують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡вночі коливатиметься від 12 до 17° морозу, місцями до 20° морозу; вдень від 6 до 11° морозу.

У Харкові вдень не очікують опадів. Зберігатиметься ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 17 – 19° морозу, вдень 8 – 10° морозу.