Live

Мороз і ожеледиця. Прогноз погоди на 5 лютого у Харкові й області

Погода 19:55   04.02.2026
Оксана Якушко
Мороз і ожеледиця. Прогноз погоди на 5 лютого у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 5 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройд без опадів. Зберігатиметься ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями.

Вітер очікують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡вночі коливатиметься від 12 до 17° морозу, місцями до 20° морозу; вдень від 6 до 11° морозу.

 

У Харкові вдень не очікують опадів. Зберігатиметься ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 17 – 19° морозу, вдень 8 – 10° морозу.

Читайте також: «В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
04.02.2026, 23:00
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
04.02.2026, 13:19
Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)
Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)
04.02.2026, 16:37
“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
04.02.2026, 10:17
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
04.02.2026, 11:21
Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
04.02.2026, 11:00

Новини за темою:

03.02.2026
Морози не відступають. Прогноз погоди на 4 лютого у Харкові й області
02.02.2026
Мороз і ожеледиця. Прогноз погоди на 3 лютого у Харкові й області
25.01.2026
Мороз і сильний вітер. Прогноз погоди на 26 січня у Харкові й області
23.01.2026
Сніг і мороз. Прогноз погоди на 24 січня у Харкові й області
22.01.2026
Сніг, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 23 січня у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Мороз і ожеледиця. Прогноз погоди на 5 лютого у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 19:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на четвер, 5 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".