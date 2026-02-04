Мороз и гололед. Прогноз погоды на 5 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 5 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без осадков. На дорогах прогнозируют гололед. Погода будет облачной с прояснениями.

Ветер ожидают восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17° мороза, местами до 20° мороза; днем от 6 до 11° мороза.

В Харькове днем ​​не ожидают осадков. На дорогах прогнозируют гололед.

Ветер будет восточный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 17 – 19° мороза, днем ​​8 – 10° мороза.