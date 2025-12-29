Скорая в Харькове заявила о «недопустимой ситуации» с бригадой на дороге
Бригаде экстренной медицинской помощи не давал проехать частный автомобиль в районе ХТЗ в Харькове. Водитель, по словам медиков, вел себя агрессивно.
«При движении в отделение N 7 (на ул. Пирогова в районе ХТЗ — Ред.) бригада экстренной медицинской помощи оказалась в недопустимой ситуации на дороге. Автомобиль препятствовал проезду спецтранспорта. На законную просьбу бригады дать дорогу водитель отреагировал агрессивно — звучала нецензурная брань и угрозы», — заявили на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
Видео: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Медики подчеркнули, что даже когда бригада движется «домой» — на подстанцию, она все равно — в рабочем режиме. То есть в любой момент может поступить экстренный вызов.
Читайте также: Как водители в Харькове пропускают технику спасателей: провели эксперимент 📹
«Каждая минута имеет значение. Экстренная медицинская помощь – это система, которая работает без пауз и выходных. Ее уважение на дороге – это уважение к человеческой жизни», — подчеркнули в ЦЭМП.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водій, водитель, новости Харькова, скорая, швидка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Скорая в Харькове заявила о «недопустимой ситуации» с бригадой на дороге», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2025 в 12:53;