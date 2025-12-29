Live

Скорая в Харькове заявила о «недопустимой ситуации» с бригадой на дороге

Происшествия 12:53   29.12.2025
Оксана Горун
Скорая в Харькове заявила о «недопустимой ситуации» с бригадой на дороге Фото: пресс-служба ХОВА

Бригаде экстренной медицинской помощи не давал проехать частный автомобиль в районе ХТЗ в Харькове. Водитель, по словам медиков, вел себя агрессивно.

«При движении в отделение N 7 (на ул. Пирогова в районе ХТЗ — Ред.) бригада экстренной медицинской помощи оказалась в недопустимой ситуации на дороге. Автомобиль препятствовал проезду спецтранспорта. На законную просьбу бригады дать дорогу водитель отреагировал агрессивно — звучала нецензурная брань и угрозы», — заявили на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

Видео: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Медики подчеркнули, что даже когда бригада движется «домой» — на подстанцию, она все равно — в рабочем режиме. То есть в любой момент может поступить экстренный вызов.

Читайте также: Как водители в Харькове пропускают технику спасателей: провели эксперимент 📹

«Каждая минута имеет значение. Экстренная медицинская помощь – это система, которая работает без пауз и выходных. Ее уважение на дороге – это уважение к человеческой жизни», — подчеркнули в ЦЭМП.

Автор: Оксана Горун
