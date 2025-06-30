Азербайджан скасовує Росію: що сталося у відносинах країн

Азербайджан скасував проведення всіх російських культурних заходів, а парламентська делегація країни не полетить до Москви на зустріч із місцевими політиками.

Різке погіршення у взаєминах двох країн сталося на минулих вихідних – після арештів і загибелі під час затримань представників азербайджанської діаспори в російському Єкатеринбурзі.

“Парламентська делегація під керівництвом першого заступника спікера Міллі Меджлісу Алі Ахмедова не візьме участі у 23-му засіданні комісії Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки та Федеральних Зборів Російської Федерації з міжпарламентської співпраці, яке планувалося провести в Москві. Причиною цього є демонстративні, цілеспрямовані та такі, що мають характер беззаконного свавілля, вбивства й акти насильства щодо азербайджанців, вчинені правоохоронними органами на етнічному ґрунті в місті Єкатеринбург Російської Федерації, а також регулярний характер подібних випадків останнім часом”, – таку офіційну заяву опублікували на сайті Меджлісу Азербайджану.

Перед цим державне азербайджанське агентство Азертадж повідомило: культурні заходи, що заплановані в Азербайджані російськими державними та приватними підприємствами, скасовано.

“З огляду на умисні та позасудові вбивства та акти насильства, вчинені російськими правоохоронними органами щодо азербайджанців через їхню етнічну приналежність в Єкатеринбурзькій області Російської Федерації, і той факт, що такі випадки останнім часом набули систематичного характеру, скасовуються культурні заходи, що заплановані в Азербайджані Росією, державними та приватними підприємствами, включаючи концерти, фестивалі, спектаклі, виставки тощо”, – написало інформагентство, посилаючись на заяву Міністерства культури Азербайджану.

Заяву зробило й Міністерство закордонних справ Азербайджану. Там висловили “глибоке занепокоєння” обшуками, які провело ФСБ РФ вранці 27 червня в будинках азербайджанців у Єкатеринбурзі. За даними міністерства, внаслідок подій загинули та отримали серйозні поранення азербайджанці, дев’ятеро людей затримали.

“Ми очікуємо від російської сторони проведення термінового розслідування за цим фактом та якнайшвидшого притягнення до відповідальності винних у цьому неприйнятному насильстві”, – сказано в заяві на сайті відомства.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що 27 червня в Єкатеринбурзі затримали понад 50 азербайджанців у справі більш ніж 20-річної давнини – про вбивство торговця, що трапилося у 2001 році. Кілька людей під час затримання загинули. А 29 червня росЗМІ поінформували, що затриманих звинувачують у серії вбивств і замахів, которі сталися у 2001, 2010 та 2011 роках.