Будував «кар’єру» при окупантах в Куп’янську: судді-зраднику винесли вирок
На Харківщині засудили ексголову Балаклійського районного суду. Правоохоронці довели, що у квітні 2022-го він працював на росіян під час окупації Куп’янська.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант обійняв псевдопосаду «и. о. заместителя начальника управления — начальника отдела юридического сопровождения» у незаконно створеній «ВГА Харьковской области».
«Зрадник надавав місцевим мешканцям юридичні консультації з питань, що регулюються законодавством рф, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою», – зазначили правоохоронці.
Щомісяця він отримував зарплатню у розмірі 90 тисяч російських рублів.
«Крім того, зрадник проходив конкурс на зайняття посади судді у тимчасово окупованому м. Луганськ і навіть отримав паспорт громадянина рф. Після звільнення міста Збройними Силами України він утік до бєлгорода», – додали в прокуратурі.
У квітні 2024 року рішенням Вищої ради правосуддя його звільнили з посади.
Суд визнав фігуранта винним у державній зраді. Йому призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк 3 роки. Наразі засуджений перебуває у розшуку.
«Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від покарання, строки давності зупиняються», – зазначили правоохоронці.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: окупанти, приговор, судья, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2026 в 15:25