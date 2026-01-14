Будував «кар’єру» при окупантах в Куп’янську: судді-зраднику винесли вирок

На Харківщині засудили ексголову Балаклійського районного суду. Правоохоронці довели, що у квітні 2022-го він працював на росіян під час окупації Куп’янська.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант обійняв псевдопосаду «и. о. заместителя начальника управления — начальника отдела юридического сопровождения» у незаконно створеній «ВГА Харьковской области».

«Зрадник надавав місцевим мешканцям юридичні консультації з питань, що регулюються законодавством рф, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою», – зазначили правоохоронці.

Щомісяця він отримував зарплатню у розмірі 90 тисяч російських рублів.

«Крім того, зрадник проходив конкурс на зайняття посади судді у тимчасово окупованому м. Луганськ і навіть отримав паспорт громадянина рф. Після звільнення міста Збройними Силами України він утік до бєлгорода», – додали в прокуратурі.

У квітні 2024 року рішенням Вищої ради правосуддя його звільнили з посади.

Суд визнав фігуранта винним у державній зраді. Йому призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк 3 роки. Наразі засуджений перебуває у розшуку.

«Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від покарання, строки давності зупиняються», – зазначили правоохоронці.