Строил «карьеру» при оккупантах в Купянске: судьи-предателю вынесли приговор

Общество 15:25   14.01.2026
Виктория Яковенко
Строил «карьеру» при оккупантах в Купянске: судьи-предателю вынесли приговор Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области приговорили экс-главу Балаклейского районного суда. Правоохранители доказали, что в апреле 2022-го он работал на россиян во время оккупации Купянска.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант занял псевдодолжность «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» в незаконно созданной «ВГА Харьковской области».

«Предатель предоставлял местным жителям юридические консультации по вопросам, регулируемым законодательством рф, а также склонял их перейти на сторону врага и сотрудничать с оккупационными властями», — отметили правоохранители.

Ежемесячно он получал заработную плату в размере 90 тысяч российских рублей.

«Кроме того, предатель проходил конкурс на занятие должности судьи во временно оккупированном Луганскн и даже получил паспорт гражданина рф. После освобождения города Вооруженными Силами Украины он сбежал в белгород», — добавили в прокуратуре.

В апреле 2024 года решением Высшего совета правосудия его уволили с должности.

Суд признал фигуранта виновным в государственной измене. Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года. Сейчас осужденный находится в розыске.

«Поскольку осужденный скрывается от украинского правосудия на территории рф, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания. Пока он уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются», — отметили правоохранители.

Автор: Виктория Яковенко
