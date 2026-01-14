Строил «карьеру» при оккупантах в Купянске: судьи-предателю вынесли приговор
В Харьковской области приговорили экс-главу Балаклейского районного суда. Правоохранители доказали, что в апреле 2022-го он работал на россиян во время оккупации Купянска.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант занял псевдодолжность «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» в незаконно созданной «ВГА Харьковской области».
«Предатель предоставлял местным жителям юридические консультации по вопросам, регулируемым законодательством рф, а также склонял их перейти на сторону врага и сотрудничать с оккупационными властями», — отметили правоохранители.
Ежемесячно он получал заработную плату в размере 90 тысяч российских рублей.
«Кроме того, предатель проходил конкурс на занятие должности судьи во временно оккупированном Луганскн и даже получил паспорт гражданина рф. После освобождения города Вооруженными Силами Украины он сбежал в белгород», — добавили в прокуратуре.
В апреле 2024 года решением Высшего совета правосудия его уволили с должности.
Суд признал фигуранта виновным в государственной измене. Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года. Сейчас осужденный находится в розыске.
«Поскольку осужденный скрывается от украинского правосудия на территории рф, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания. Пока он уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются», — отметили правоохранители.
Читайте также: «Выполнял приказ»: приговор оккупанту за расстрел пленных под Волчанском
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: оккупанты, окупанти, приговор, судья, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Строил «карьеру» при оккупантах в Купянске: судьи-предателю вынесли приговор», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 января 2026 в 15:25;