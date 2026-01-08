Live

«Вы военный?»: стрельба на территории ЖК в Харькове, НПУ открыла дело 📹

Происшествия 14:32   08.01.2026
Виктория Яковенко
«Вы военный?»: стрельба на территории ЖК в Харькове, НПУ открыла дело 📹 Скриншот

Правоохранители начали досудебное расследование по факту конфликта, произошедшего на территории жилого комплекса в Харькове 6 января.

Видео инцидента опубликовал харьковский блогер Женя Зуб.

«Из подъезда выходит компания – девушки и парни. Следом выходит вторая компания — ребята. Один тип начинает спрашивать, военные они или нет. Он блокирует дверь подъезда и начинает угрожать, говоря, что выстрелит из пистолета в колено. Парень пытается выйти – это уже третья компания. Дверь открывается, начинается драка», — написал блогер.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, о драке со стрельбой во дворе ЖК заявила женщина. На место происшествия выехали полицейские.

«В ходе проверки информации установлено, что во время конфликта один из мужчин произвел два выстрела из стартового пистолета. В результате происшествия никто не пострадал», – выяснили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Читайте также: На Салтовке врач выдавала наркотики людям с зависимостью — полиция

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
К непогоде, которая придет в ночь на 9 января на Харьковщину, готовятся — ХОВА
К непогоде, которая придет в ночь на 9 января на Харьковщину, готовятся — ХОВА
08.01.2026, 18:27
Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
08.01.2026, 21:43
Циклон пришел на Харьковщину: в ближайшее время будет сильный ураган
Циклон пришел на Харьковщину: в ближайшее время будет сильный ураган
08.01.2026, 20:45
Новости Харькова – главное 8 января: аварийные отключения, стрельба во дворе
Новости Харькова – главное 8 января: аварийные отключения, стрельба во дворе
08.01.2026, 22:06
О ядерной энергии думают в Харькове; печальная статистика ДТП – итоги 8 января
О ядерной энергии думают в Харькове; печальная статистика ДТП – итоги 8 января
08.01.2026, 23:00

Новости по теме:

10.02.2025
Заросли вместо ЖК: что произошло с землей в Харькове за 21 млн грн
09.06.2023
На Салтовке в Харькове вместо ЖК выросли заросли: у застройщика забирают землю
25.02.2023
Снести или отдать потерявшим жилье: Синегубов и Фильчаков — о ЖК Urban City
10.08.2022
Город частично компенсирует харьковчанам расходы на ремонт жилья
08.10.2021
Из-за строительства тепловой сети улицу Баррикадную решили перекрыть полностью


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Вы военный?»: стрельба на территории ЖК в Харькове, НПУ открыла дело 📹», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 января 2026 в 14:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители начали досудебное расследование по факту конфликта, произошедшего на территории жилого комплекса в Харькове 6 января.".