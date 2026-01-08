«Вы военный?»: стрельба на территории ЖК в Харькове, НПУ открыла дело 📹

Правоохранители начали досудебное расследование по факту конфликта, произошедшего на территории жилого комплекса в Харькове 6 января.

Видео инцидента опубликовал харьковский блогер Женя Зуб.

«Из подъезда выходит компания – девушки и парни. Следом выходит вторая компания — ребята. Один тип начинает спрашивать, военные они или нет. Он блокирует дверь подъезда и начинает угрожать, говоря, что выстрелит из пистолета в колено. Парень пытается выйти – это уже третья компания. Дверь открывается, начинается драка», — написал блогер.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, о драке со стрельбой во дворе ЖК заявила женщина. На место происшествия выехали полицейские.

«В ходе проверки информации установлено, что во время конфликта один из мужчин произвел два выстрела из стартового пистолета. В результате происшествия никто не пострадал», – выяснили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.