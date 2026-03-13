Загибель дітей на водоймі в Харкові: прокурори провели перевірку в гуртожитку

Після трагічного випадку на водоймі на вулиці Семена Кузнеця в Харкові, де шестеро дітей провалилися під лід та двоє з них загинули, прокуратура спільно з представниками Служби у справах дітей, інших правоохоронних органів та профільних міських та обласних служб провела перевірки.

Комісія зустрілася з батьками дітей, які мешкають у гуртожитку для переселенців, повідомляє обласна прокуратура.

Перевіряльники встановили, що 10-річний хлопчик, якого не вдалося врятувати, мешкав у гуртожитку разом із бабусею та старшою сестрою. Умови — задовільні, проте батьки разом із дітьми не проживають. У зв’язку з цим сім’ю візьмуть на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах. Надалі вирішуватимуть питання щодо позбавлення батьківських прав та встановлення опіки.





Досудові розслідування здійснюють за ч. 2 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок», а також за ст. 166 ККУ — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.



Облпрокуратура також висловила подяку Сергію Соратокіну, який, ризикуючи власним життям, урятував чотирьох дітей.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», шестеро дітей провалилися під лід на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця у Шевченківському районі Харкова вдень 12 березня. 40-річний переселенець із Великого Бурлука Сергій Соратокін, який став свідком цієї події, кинувся на допомогу. У ДСНС розповіли: чоловік голими руками ламав кригу, щоб дістатися до дітей. Спершу витягнув дівчинку, потім повернувся за двома хлопчиками, які трималися один за одного. Після порятунку ще однієї дівчинки Сергій знепритомнів від сильного переохолодження. Чоловікові вдалося витягнути з води хлопчиків 8 та 9 років та дівчаток 9 та 10 років. 10-річний та 17-річний хлопці загинули. Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих на берег, з їхніми батьками працювали психологи.