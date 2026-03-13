Гибель детей на водоеме в Харькове: прокуроры пришли с проверкой в общежитие

После трагического случая на водоеме по улице Семена Кузнеца в Харькове, где шестеро детей провалились под лед и двое из них погибли, прокуратура совместно с представителями Службы по делам детей, других правоохранительных органов и профильных городских и областных служб провела проверки.

Комиссия встретилась с родителями детей, проживающих в общежитии для переселенцев, сообщает областная прокуратура.

Проверяющие установили, что 10-летний мальчик, которого не удалось спасти, проживал в общежитии вместе с бабушкой и старшей сестрой. Условия — удовлетворительные, однако родители вместе с детьми не проживают. В связи с этим семью возьмут на учет как находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах. В дальнейшем будут решать вопрос о лишении родительских прав и установлении опеки.

Досудебные расследования проводят по ч. 2 ст. 115 УКУ с пометкой «несчастный случай», а также по ст. 166 УКУ — злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Облпрокуратура также выразила благодарность Сергею Соратокину, который, рискуя собственной жизнью, спас четверых детей.

Как сообщала МГ «Объектив», шестеро детей провалились под лед на карьере по улице Семена Кузнеца в Шевченковском районе Харькова днем 12 марта. 40-летний переселенец из Великого Бурлука Сергей Соратокин, ставший свидетелем этого происшествия, бросился на помощь. В ГСЧС рассказали: мужчина голыми руками ломал лед, чтобы добраться до детей. Сначала вытащил девочку, потом вернулся за двумя мальчиками, которые держались друг за друга. После спасения еще одной девочки Сергей потерял сознание от сильного переохлаждения. Мужчине удалось вытащить из воды мальчиков 8 и 9 лет и девочек 9 и 10 лет. 10-летний и 17-летний мальчики погибли. Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших на берег, с их родителями работали психологи.