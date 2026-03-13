Live

У Богодухівському районі чоловік провалився під кригу і потонув

13.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Богодухівському районі чоловік провалився під кригу і потонув

Про трагедію, яка сталася сьогодні, 13 березня, у селі Городнє Краснокутської громади, розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області. Загиблим виявився 39-річний чоловік. 

Попередньо, чоловік вирішив скоротити шлях і пройти через замерзлий ставок. Однак він пройшов лише кілька метрів і провалився під воду. Все тому, що товщина льоду була близько сантиметра.

“На місце події прибули рятувальники ДСНС. За допомогою гумового човна вони дістали тіло загиблого з водойми та передали його працівникам правоохоронних органів. Наразі обставини трагедії встановлюються”, – додали рятувальники.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, шестеро дітей провалилися під кригу на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця у Шевченківському районі Харкова вдень 12 березня. Чоловік, який став свідком цієї події, кинувся на допомогу. Йому вдалося врятувати двох дівчаток та двох хлопчиків. 10-річний та 17-річний хлопці загинули. Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих на берег, з їхніми батьками працювали психологи.

Читайте також: Синєгубов звернувся до батьків після трагедії на водоймі у Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
