У Богодухівському районі чоловік провалився під кригу і потонув
Про трагедію, яка сталася сьогодні, 13 березня, у селі Городнє Краснокутської громади, розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області. Загиблим виявився 39-річний чоловік.
Попередньо, чоловік вирішив скоротити шлях і пройти через замерзлий ставок. Однак він пройшов лише кілька метрів і провалився під воду. Все тому, що товщина льоду була близько сантиметра.
“На місце події прибули рятувальники ДСНС. За допомогою гумового човна вони дістали тіло загиблого з водойми та передали його працівникам правоохоронних органів. Наразі обставини трагедії встановлюються”, – додали рятувальники.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, шестеро дітей провалилися під кригу на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця у Шевченківському районі Харкова вдень 12 березня. Чоловік, який став свідком цієї події, кинувся на допомогу. Йому вдалося врятувати двох дівчаток та двох хлопчиків. 10-річний та 17-річний хлопці загинули. Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих на берег, з їхніми батьками працювали психологи.
Читайте також: Синєгубов звернувся до батьків після трагедії на водоймі у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: лед, провалился под лед, рятівники, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Богодухівському районі чоловік провалився під кригу і потонув», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2026 в 11:30;