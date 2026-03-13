В Богодуховском районе мужчина провалился под лед и утонул

О трагедии, которая произошла сегодня, 13 марта, в селе Городнее Краснокутской громады, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Погибшим оказался 39-летний мужчина.

Предварительно, мужчина решил сократить путь и пройти через замерзший пруд. Однако он прошел всего несколько метров и провалился под воду. Все из-за того, что толщина льда была около сантиметра.

«На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС. С помощью резиновой лодки они извлекли тело погибшего из водоема и передали его работникам правоохранительных органов. В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются», – добавили спасатели.

Как сообщала МГ «Объектив», шестеро детей провалились под лед на карьере по улице Семена Кузнеца в Шевченковском районе Харькова днем 12 марта. Мужчина, ставший свидетелем этого происшествия, бросился на помощь. Ему удалось спасти двух девочек и двоих мальчиков. 10-летний и 17-летний мальчики погибли. Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших на берег, с их родителями работали психологи.

