В Харькове жестоко избили мужчину, он умер: подозреваемых уже задержали

Правоохранители задержали в Харькове двух мужчин. Следствие считает, что они до смерти избили своего знакомого.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло в Салтовском районе города. Утром 23 марта правоохранители получили сообщение, что на улице обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

«По выводам экспертов, причиной смерти стали множественные травмы головы и массивное кровотечение», – рассказали в полиции.

По данным следствия, вечером 22 марта трое мужчин выпивали дома у одного из них. Во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку.

«В результате 45-летний мужчина получил многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. После избиения злоумышленники выгнали потерпевшего из квартиры на улицу и оставили в беспомощном состоянии. От полученных травм он умер», – выяснили правоохранители.

Полицейские разыскали фигурантов. Ими оказались 47-летний и 44-летний знакомые погибшего.

Их задержали. Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет тюрьмы.