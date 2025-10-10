Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – до чого готуватись
Про небезпечні метеорологічні явища попередили мешканців Харкова та області у Регіональному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, сьогодні, 10 жовтня, на Харківщині буде гроза. У регіоні також оголосили перший жовтий рівень небезпеки.
Нагадаємо, напередодні Харківський регіональний центр гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 жовтня. Вранці в Харкові – густий туман, видимість 200 – 500 м. Вдень місцями – гроза. Загалом очікують хмарну погоду.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17°. У Харкові вдень – дощ. Вранці туман, видимість 200-500 м. Вітер буде західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме 14 – 16°.
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2025 в 07:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища попередили мешканців Харкова та області у Регіональному центрі з гідрометеорології. ".