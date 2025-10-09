Туман зранку, вдень гроза. Прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 10 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області завтра вдень прогнозують часом дощ🌧. Вночі та вранці очікують густий туман🌫, видимість👀 200 – 500 м. Вдень місцями може бути гроза⚡️. Загалом очікують хмарну погоду.🌥
Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14° тепла, вдень від 12 до 17°.
У Харкові прогнозують завтра вдень часом дощ🌧. Вночі та вранці очікують туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.
Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься 14 – 16°.
Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 19:55
