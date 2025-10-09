Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

Туман зранку, вдень гроза. Прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові й області

Погода 19:55   09.10.2025
Оксана Якушко
Туман зранку, вдень гроза. Прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 10 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області завтра вдень прогнозують часом дощ🌧. Вночі та вранці очікують густий туман🌫, видимість👀 200 – 500 м. Вдень місцями може бути гроза⚡️. Загалом очікують хмарну погоду.🌥

Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14° тепла, вдень від 12 до 17°.

 

У Харкові прогнозують завтра вдень часом дощ🌧. Вночі та вранці очікують туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.

Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься 14 – 16°.

Читайте також: Чи будуть вводити у Харкові графіки відключень світла: коментар Терехова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Юна дівчина вдарила ножем родича у Харкові
Юна дівчина вдарила ножем родича у Харкові
09.10.2025, 21:03
Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області з цього часу і до ранку
Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області з цього часу і до ранку
09.10.2025, 20:22
Туман зранку, вдень гроза. Прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові й області
Туман зранку, вдень гроза. Прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові й області
09.10.2025, 19:55
Троє харків’ян стали керівниками Національної академії наук України
Троє харків’ян стали керівниками Національної академії наук України
09.10.2025, 19:01
Робота в Харкові в IT і не тільки: де чекають ветеранів і що пропонують 📹
Робота в Харкові в IT і не тільки: де чекають ветеранів і що пропонують 📹
09.10.2025, 17:59
Харків’янина, що став агентом РФ і корегувальником, посадили на 5 років
Харків’янина, що став агентом РФ і корегувальником, посадили на 5 років
09.10.2025, 18:16

Новини за темою:

07.10.2025
Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 8 жовтня у Харкові й області
03.10.2025
Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 4 жовтня у Харкові й області
01.10.2025
Можливий невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 жовтня у Харкові й області
29.09.2025
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 вересня у Харкові й області
26.09.2025
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Туман зранку, вдень гроза. Прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові й області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 19:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".