Днем утром, днем гроза. Прогноз погоды на 10 октября в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 10 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области завтра днем прогнозируют временами дождь. Ночью и утром ожидают густой туман, видимость 200 – 500 м. Днем местами может быть гроза⚡️. В целом, ожидают облачную погоду.🌥
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14° тепла, днем от 12 до 17°.
В Харькове прогнозируют завтра днем временами дождь. Ночью и утром ожидают туман, видимость 200 – 500 м.
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12°, днем столбик термометра поднимется до 14 – 16°.
