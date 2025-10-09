Днем утром, днем ​​гроза. Прогноз погоды на 10 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 10 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области завтра днем ​​прогнозируют временами дождь. Ночью и утром ожидают густой туман, видимость 200 – 500 м. Днем местами может быть гроза⚡️. В целом, ожидают облачную погоду.🌥

Ветер будет западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14° тепла, днем ​​от 12 до 17°.

В Харькове прогнозируют завтра днем ​​временами дождь. Ночью и утром ожидают туман, видимость 200 – 500 м.

Ветер будет западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 14 – 16°.