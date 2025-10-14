Що зі світлом у Харкові після ворожого обстрілу, повідомив Синєгубов
Усім абонентам відновили електропостачання після вечірніх ударів по Харкову, зазначає голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він уточнив, що внаслідок «прильотів» у Харкові травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років, також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні.
Синєгубов розповів, що минулої доби армія РФ атакувала безпілотником Київський район Харкова та двома КАБами Салтівський.
Крім цього, під ударом були вісім населених пунктів області. У Куп’янську в результаті обстрілів постраждали 78-річна, 58-річна і 71-річна жінки та 57-річний, 72 річний чоловіки.
Ворог випустив на регіон 17 БпЛА типу «Герань-2» та чотири FPV-дрони.
«Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Харкові пошкоджені гуртожиток, підприємство, будівля навчального закладу, будівля лікарні, господарча споруда, дві нежитлові будівлі, електромережі, 24 автомобілі; у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Благодатівка), приватний будинок (м. Куп’янськ), два приватні будинки, дві господарчі споруди (сел. Великий Бурлук); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань)», – розповів Синєгубов.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові близько 22:00 13 жовтня. За інформацією ХОВА, місто атакували КАБами. Один з ударів припав по території медустанови. За даними керівництва міста, усіх 57-х пацієнтів перевели до іншого медзакладу. Без світла внаслідок обстрілу залишилися 30 тисяч абонентів. Через обстріл в місті сталося дві пожежі. Правоохоронці повідомили, що загалом внаслідок ударів постраждали 57 пацієнтів лікарні – 51 людина отримала гостру реакцію на стрес, ще шестеро – поранені уламками скла
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріл, Олег Синегубов, пострадалі, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що зі світлом у Харкові після ворожого обстрілу, повідомив Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2025 в 08:59;