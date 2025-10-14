Що зі світлом у Харкові після ворожого обстрілу, повідомив Синєгубов

Усім абонентам відновили електропостачання після вечірніх ударів по Харкову, зазначає голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що внаслідок «прильотів» у Харкові травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років, також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні.

Синєгубов розповів, що минулої доби армія РФ атакувала безпілотником Київський район Харкова та двома КАБами Салтівський.

Крім цього, під ударом були вісім населених пунктів області. У Куп’янську в результаті обстрілів постраждали 78-річна, 58-річна і 71-річна жінки та 57-річний, 72 річний чоловіки.

Ворог випустив на регіон 17 БпЛА типу «Герань-2» та чотири FPV-дрони.

«Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Харкові пошкоджені гуртожиток, підприємство, будівля навчального закладу, будівля лікарні, господарча споруда, дві нежитлові будівлі, електромережі, 24 автомобілі; у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Благодатівка), приватний будинок (м. Куп’янськ), два приватні будинки, дві господарчі споруди (сел. Великий Бурлук); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань)», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові близько 22:00 13 жовтня. За інформацією ХОВА, місто атакували КАБами. Один з ударів припав по території медустанови. За даними керівництва міста, усіх 57-х пацієнтів перевели до іншого медзакладу. Без світла внаслідок обстрілу залишилися 30 тисяч абонентів. Через обстріл в місті сталося дві пожежі. Правоохоронці повідомили, що загалом внаслідок ударів постраждали 57 пацієнтів лікарні – 51 людина отримала гостру реакцію на стрес, ще шестеро – поранені уламками скла