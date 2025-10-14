Что со светом в Харькове после вражеского обстрела, сообщил Синегубов
Всем абонентам возобновили электроснабжение после вечерних ударов по Харькову, отмечает глава ХОВА Олег Синегубов.
Он уточнил, что в результате «прилетов» в Харькове травмировались мужчины 79 и 68 лет, женщины 75, 73, 44, 69, 74 лет, также острую реакцию на стресс получили 50 пациентов больницы.
Синегубов рассказал, что за прошедшие сутки армия РФ атаковала беспилотником Киевский район Харькова и двумя КАБами Салтовский.
Кроме этого, под ударом находились восемь населенных пунктов области. В Купянске в результате обстрелов пострадали 78-летняя, 58-летняя и 71-летняя женщины и 57-летний, 72-летний мужчины.
Враг выпустил на регион 17 БпЛА типа «Герань-2» и четыре FPV-дрона.
«Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Харькове повреждены общежитие, предприятие, здание учебного заведения, здание больницы, хозяйственное сооружение, два нежилых здания, электросети, 24 автомобиля; в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Благодатовка), частный дом (г. Купянск), два частных дома, два хозяйственных сооружения (поселок Великий Бурлук); в Харьковском районе поврежден частный дом (поселок Казачья Лопань)», — рассказал Синегубов.
Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 22:00 13 октября. По информации ХОВА, город атаковали КАБами. Один из ударов пришелся по территории медучреждения. По данным руководства города, всех 57 пациентов перевели в другой медучреждение. Без света в результате обстрела остались 30 тысяч абонентов. Из-за обстрела в городе произошло два пожара. Правоохранители сообщили, что всего в результате ударов пострадали 57 пациентов больницы – 51 человек получил острую реакцию на стресс, еще шесть – ранены обломками стекла.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрел, Олег Синегубов, пострадавшие, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Что со светом в Харькове после вражеского обстрела, сообщил Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 08:59;