Что со светом в Харькове после вражеского обстрела, сообщил Синегубов

Всем абонентам возобновили электроснабжение после вечерних ударов по Харькову, отмечает глава ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что в результате «прилетов» в Харькове травмировались мужчины 79 и 68 лет, женщины 75, 73, 44, 69, 74 лет, также острую реакцию на стресс получили 50 пациентов больницы.

Синегубов рассказал, что за прошедшие сутки армия РФ атаковала беспилотником Киевский район Харькова и двумя КАБами Салтовский.

Кроме этого, под ударом находились восемь населенных пунктов области. В Купянске в результате обстрелов пострадали 78-летняя, 58-летняя и 71-летняя женщины и 57-летний, 72-летний мужчины.

Враг выпустил на регион 17 БпЛА типа «Герань-2» и четыре FPV-дрона.

«Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Харькове повреждены общежитие, предприятие, здание учебного заведения, здание больницы, хозяйственное сооружение, два нежилых здания, электросети, 24 автомобиля; в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Благодатовка), частный дом (г. Купянск), два частных дома, два хозяйственных сооружения (поселок Великий Бурлук); в Харьковском районе поврежден частный дом (поселок Казачья Лопань)», — рассказал Синегубов.

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 22:00 13 октября. По информации ХОВА, город атаковали КАБами. Один из ударов пришелся по территории медучреждения. По данным руководства города, всех 57 пациентов перевели в другой медучреждение. Без света в результате обстрела остались 30 тысяч абонентов. Из-за обстрела в городе произошло два пожара. Правоохранители сообщили, что всего в результате ударов пострадали 57 пациентов больницы – 51 человек получил острую реакцию на стресс, еще шесть – ранены обломками стекла.