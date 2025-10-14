Live
Аварийные отключения света вновь начались на Харьковщине: что просит облэнерго

Общество 19:11   14.10.2025
Елена Нагорная
Аварийные отключения света ввели в Харьковской области вечером 14 октября.

Их применили из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной предыдущими российскими обстрелами, пояснили в АО «Харьковоблэнерго» и призвали тех, у кого есть электричество, потреблять его экономно.

По данным НЭК «Укрэнерго», кроме Харьковской области аварийные отключения действуют в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях. В Запорожской области аварийно обесточиваются только промышленные потребители, а в Черниговской — облэнерго применяет три очереди почасовых отключений.

Продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты во всех пострадавших от обстрелов регионах, добавили в Укрэнерго.

Напомним, в ночь на 10 октября военные РФ совершили массированную атаку на энергоинфраструктуру Украины. В разных регионах ввели аварийные отключения света. В Харькове действовали графики. О том, что свет вернули всем жителям Харькова и области, в облэнерго сообщили утром 11 октября. 

Из-за российских обстрелов утром 13 октября вновь начались аварийные отключения света в Харьковской, Сумской, Полтавской и других областях Украины. Россияне обстреляли энергообъекты в Черниговской и Донецкой областях. Аварийные отключения на Харьковщине отменили днем 13 октября.

Читайте также: Что со светом в Харькове после вражеского обстрела, сообщил Синегубов

