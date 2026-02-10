Live

Когда будет свет? Харьковчан просят не названивать в облэнерго — альтернативы

Общество 18:02   10.02.2026
Елена Нагорная
Когда будет свет? Харьковчан просят не названивать в облэнерго — альтернативы

Ежедневно колл-центр АО «Харьковоблэнерго» принимает от жителей региона тысячи звонков об отсутствии света, а пытаются дозвониться в десятки раз больше абонентов. Обработать такое количество звонков физически невозможно, подчеркивают в компании.

Из-за ежедневных российских обстрелов ситуация в объединенной энергосистеме Украины крайне тяжелая, констатируют в ведомстве. По всей стране, в частности в Харькове и области, применяют строгие ограничения электроснабжения, которые необходимы, чтобы не допустить еще более масштабных аварий и полных блэкаутов.

«Мы понимаем, что многочасовые отключения света и кое-где отсутствие тепла испытывают всех нас на выносливость и стойкость. И больше всего нас пугает и тревожит неизвестность. Хотим еще раз искренне обратиться к каждому из вас: пожалуйста, наберитесь терпения! Энергетики всей страны круглосуточно работают в чрезвычайно тяжелых условиях, чтобы свет в ваших домах появлялся как можно раньше», — подчеркивают в Харьковоблэнерго.

В компании напоминают, что ежедневно информируют абонентов о плановых и аварийных отключениях электричества, причем продолжительность последних облэнерго предсказать не может.

«Сегодня каждому из нас нужна хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне, чтобы просто кто-то по телефону сказал: ждите, свет будет! Однако, к сожалению, перегрузка линий в настоящее время серьезно ограничивает возможности колл-центра», — объясняют в компании.

Узнать о причине отключения электроэнергии, его ориентировочной продолжительности (когда это возможно) или подать заявку об отсутствии света можно и другими способами:

  • В разделе «Отключение по адресу» на сайте АО. В соответствующей форме необходимо выбрать из выпадающего списка населенный пункт, улицу и номер дома, а затем нажать «Отправить».
  • Информацию об отключении также можно получить или передать через чат-боты облэнерго в Viber и Telegram.

Напомним, 5 февраля министр энергетики Украины Денис Шмыгаль посетил в Харькове энергетические объекты, поврежденные в результате российских атак. Он заявил, что благодаря защите основное оборудование удалось сохранить.

Читайте также: Что со светом на Харьковщине: обесточен ряд громад, причины разные

Автор: Елена Нагорная
