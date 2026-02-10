Коли буде світло? Харків’ян просять не надзвонювати в обленерго – альтернативи

Щодня колцентр АТ «Харківобленерго» приймає від мешканців регіону тисячі дзвінків щодо відсутності світла, а намагаються додзвонитися в десятки разів більше абонентів. Обробити таку кількість дзвінків фізично неможливо, наголошують у компанії.

Через щоденні російські обстріли ситуація в об’єднаній енергосистемі України вкрай важка, констатують у відомстві. По всій країні, зокрема у Харкові та області, застосовують суворі обмеження електропостачання, які потрібні, щоб не допустити ще більш масштабних аварій та повних блекаутів.

“Ми розуміємо, що багатогодинні відключення світла та подекуди відсутність тепла випробовують всіх нас на витривалість та стійкість. І найбільше, що нас лякає і тривожить, – це невідомість. Хочемо вкотре щиро звернутися до кожного з вас: будь ласка, наберіться терпіння! Енергетики всієї країни цілодобово працюють у надзвичайно важких умовах, щоб світло у ваших оселях з’являлося якомога раніше”, – підкреслюють у Харківобленерго.

У компанії нагадують, що щодня інформують абонентів про планові та аварійні відключення електрики, причому тривалість останніх спрогнозувати Харківобленерго не може.

“Сьогодні кожному з нас потрібна хоч якась впевненість у завтрашньому дні, щоб просто хтось по телефону сказав: чекайте, світло буде! Проте, на жаль, перевантаження ліній наразі серйозно обмежує можливості колцентру”, – пояснюють у компанії.

Дізнатися про причину знеструмлення, його орієнтовну тривалість (коли це можливо) або подати заявку про відсутність електроенергії можна й іншими способами:

У розділі “Відключення за адресою” на сайті АТ. У відповідній формі необхідно вибрати зі списку населений пункт, вулицю та номер будинку, а потім натиснути «Відправити».

Інформацію про відключення можна отримати або передати через чат-боти обленерго у Viber і Telegram .

Нагадаємо, 5 лютого міністр енергетики України Денис Шмигаль відвідав у Харкові енергетичні об’єкти, пошкоджені внаслідок російських атак. Він заявив, що завдяки захисту основне обладнання вдається зберегти.