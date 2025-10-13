В Харькове и области отменили графики аварийных отключений
В 13:00 в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в регионе отменили графики аварийных отключений.
«Вместе с тем энергетики напоминают о необходимости бережливого потребления электрической энергии», — говорится в сообщении.
Напомним, из-за российских обстрелов утром 13 октября начались аварийные отключения света в Харьковской, Сумской, Полтавской и других областях Украины. Враг снова обстрелял энергообъекты в Черниговской и Донецкой областях. Поэтому пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии, пояснили в Минэнерго.
Также напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен. Утром 10 октября без света остались две громады Харьковской области – Балаклейская и Изюмская. Позже в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в городе пропало электроснабжение. Вскоре в НЭК «Укрэнерго» подтвердили введение аварийных отключений. Тем временем в городском Ситуационном центре отметили, что из-за массированной атаки врага по Харькову сейчас действуют графики 10 очередей аварийных отключений и трех очередей специальных отключений. О том, что свет вернули всем жителям Харькова и области, сообщали в АО «Харьковоблэнерго» утром 11 октября.
