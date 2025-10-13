У Харкові та області скасували графіки аварійних відключень

О 13:00 в АТ «Харківобленерго» повідомили, що в регіоні скасували графіки аварійних відключень

«Разом з тим, енергетики нагадують про необхідність ощадливого споживання електричної енергії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через російські обстріли вранці 13 жовтня почалися аварійні відключення світла в Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях України. Ворог знову обстріляв енергооб’єкти у Чернігівській та Донецькій областях. Через це довелося запровадити аварійні відключення електроенергії, пояснили у Міненерго.