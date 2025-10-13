У Харкові та області скасували графіки аварійних відключень
О 13:00 в АТ «Харківобленерго» повідомили, що в регіоні скасували графіки аварійних відключень
«Разом з тим, енергетики нагадують про необхідність ощадливого споживання електричної енергії», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через російські обстріли вранці 13 жовтня почалися аварійні відключення світла в Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях України. Ворог знову обстріляв енергооб’єкти у Чернігівській та Донецькій областях. Через це довелося запровадити аварійні відключення електроенергії, пояснили у Міненерго.
Також нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. За даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. Вранці 10 жовтня без світла залишилися дві громади Харківської області – Балаклійська та Ізюмська. Пізніше у соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в місті зникло електропостачання. Незабаром у НЕК «Укренерго» підтвердили введення аварійних відключень. Тим часом у міському Ситуаційному центрі зазначили, що через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень. Про те, що світло повернули всім мешканцям Харкова та області, повідомляли у АТ «Харківобленерго» вранці 11 жовтня.
Читайте також: Удар по гуртожитку з переселенцями в Харкові: що за дрон прилетів (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", графік, новини Харкова, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові та області скасували графіки аварійних відключень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2025 в 13:04;