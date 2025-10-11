У Харкові та області повністю відновили світло – обленерго

Всі споживачі Харкова та області заживлені після останньої масованої атаки на енергосистему України.

Про це повідомили вранці 11 жовтня в АТ «Харківобленерго».

Тим часом у міському Ситуаційному центрі зазначили, що через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень.

За даними голови ХОВА Олега Синегубова, внаслідок масованого удару по енергетиці України було знеструмлено понад 200 тисяч абонентів у Харкові.