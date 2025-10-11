Live
У Харкові та області повністю відновили світло – обленерго

Суспільство 10:03   11.10.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові та області повністю відновили світло – обленерго Фото: АТ “Харківобленерго”

Всі споживачі Харкова та області заживлені після останньої масованої атаки на енергосистему України.

Про це повідомили вранці 11 жовтня в АТ «Харківобленерго».

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. УЗа даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. 

Вранці 10 жовтня без світла залишилися дві громади Харківської області – Балаклійська та ІзюмськаПізніше у соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в місті зникло електропостачанняНезабаром у НЕК «Укренерго» підтвердили введення аварійних відключень.

Тим часом у міському Ситуаційному центрі зазначили, що через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень

За даними голови ХОВА Олега Синегубова, внаслідок масованого удару по енергетиці України було знеструмлено понад 200 тисяч абонентів у Харкові.

Читайте також: Що з електропостачанням на Харківщині на 20:00 10 жовтня – Харківобленерго

Автор: Вікторія Яковенко
