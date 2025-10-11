У Харкові та області повністю відновили світло – обленерго
Всі споживачі Харкова та області заживлені після останньої масованої атаки на енергосистему України.
Про це повідомили вранці 11 жовтня в АТ «Харківобленерго».
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. УЗа даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений.
Вранці 10 жовтня без світла залишилися дві громади Харківської області – Балаклійська та Ізюмська. Пізніше у соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в місті зникло електропостачання. Незабаром у НЕК «Укренерго» підтвердили введення аварійних відключень.
Тим часом у міському Ситуаційному центрі зазначили, що через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень.
За даними голови ХОВА Олега Синегубова, внаслідок масованого удару по енергетиці України було знеструмлено понад 200 тисяч абонентів у Харкові.
Читайте також: Що з електропостачанням на Харківщині на 20:00 10 жовтня – Харківобленерго
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", атака, новини Харкова, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові та області повністю відновили світло – обленерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2025 в 10:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Всі споживачі Харкова та області заживлені після останньої масованої атаки на енергосистему України.".