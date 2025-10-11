В Харькове и области полностью восстановили свет – облэнерго
Все потребители Харькова и области запитаны после последней массированной атаки на энергосистему Украины.
Об этом сообщили утром 11 октября в АО «Харьковоблэнерго».
Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен.
Утром 10 октября без света остались две громады Харьковской области – Балаклейская и Изюмская. Позже в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в городе пропало электроснабжение. Вскоре в НЭК «Укрэнерго» подтвердили введение аварийных отключений.
Тем временем в городском Ситуационном центре отметили, что из-за массированной атаки врага по Харькову сейчас действуют графики 10 очередей аварийных отключений и трех очередей специальных отключений.
По данным главы ХОВА Олега Синегубов, в результате массированного удара по энергетике Украины были обесточены более 200 тысяч абонентов в Харькове.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", атака, новости Харькова, свет;
Дата публикации материала: 11 октября 2025 в 10:03
Корреспондент Виктория Яковенко