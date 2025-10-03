Перебої зі світлом відзначають мешканці Харкова, у Златополі він зник

У Харкові в деяких районах світло пропало або почало блимати, зазначають користувачі.

Офіційних повідомлень щодо перебоїв з електроенергією у Харкові наразі немає.

Однак незадовго до того, як у деяких районах міста почало блимати світло або взагалі зникло, були чутні вибухи в області.

У Золотополі електрика взагалі вимкнулася, повідомив мер міста Микола Бакшеєв.

«Внаслідок атаки російськими терористами на критичну інфраструктуру, в місті аварійно вимкнулося електропостачання.

Зберігайте спокій, бережіть себе та своїх близьких та очікуйте на подальші повідомлення», — заявив Бакшеєв.