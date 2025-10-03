Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Перебої зі світлом відзначають мешканці Харкова, у Златополі він зник

Події 22:16   03.10.2025
Оксана Якушко
Перебої зі світлом відзначають мешканці Харкова, у Златополі він зник Фото: АТ “Харківобленерго”

У Харкові в деяких районах світло пропало або почало блимати, зазначають користувачі.

Офіційних повідомлень щодо перебоїв з електроенергією у Харкові наразі немає.

Однак незадовго до того, як у деяких районах міста почало блимати світло або взагалі зникло, були чутні вибухи в області.

У Золотополі електрика взагалі вимкнулася, повідомив мер міста Микола Бакшеєв.

«Внаслідок атаки російськими терористами на критичну інфраструктуру, в місті аварійно вимкнулося електропостачання.
Зберігайте спокій, бережіть себе та своїх близьких та очікуйте на подальші повідомлення», — заявив Бакшеєв.

Читайте також: Дівчина, яка була заручницею в Газі в рідного батька, повернулася до Харкова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
РФ атакувала газвидобуток і вбила 13 тисяч свиней – підсумки 3 жовтня
РФ атакувала газвидобуток і вбила 13 тисяч свиней – підсумки 3 жовтня
03.10.2025, 22:58
Перебої зі світлом відзначають мешканці Харкова, у Златополі він зник
Перебої зі світлом відзначають мешканці Харкова, у Златополі він зник
03.10.2025, 22:16
Дівчина, яка була заручницею в Газі в рідного батька, повернулася до Харкова
Дівчина, яка була заручницею в Газі в рідного батька, повернулася до Харкова
03.10.2025, 19:47
Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 4 жовтня у Харкові й області
Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 4 жовтня у Харкові й області
03.10.2025, 21:00
Наймасштабніша атака на газову інфраструктуру: під ударом і Харківщина
Наймасштабніша атака на газову інфраструктуру: під ударом і Харківщина
03.10.2025, 14:45
Військовий армії РФ застрелив трьох мешканців на окупованій Харківщині (відео)
Військовий армії РФ застрелив трьох мешканців на окупованій Харківщині (відео)
03.10.2025, 17:35

Новини за темою:

19.09.2025
Сьогодні 19 вересня: яке свято та день в історії
25.07.2025
Сарана наближається до Харківщини: одну з південних громад попередили
14.07.2025
Росіяни пошкодили у місті Златопіль на Харківщині котельню (фото, відео)
14.07.2025
Златопіль на Харківщині атакували БпЛА: загибла, серед постраждалих – дитина
30.12.2024
Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Перебої зі світлом відзначають мешканці Харкова, у Златополі він зник»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2025 в 22:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в деяких районах світло пропало або почало блимати, зазначають користувачі.".