В Харькове задержали администратора Telegram-канала, за какие «новости» – СБУ

Правоохранители считают, что администратор Telegram-канала распространял пророссийскую пропаганду и срывал мобилизацию в Харькове.

Фигурант – технический работник одного из университетов Харькова, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Отмечается, что он позиционировал себя якобы редактором одного из онлайн-журналов, но на самом деле раньше был участником так называемой пророссийской ячейки «журналисты Стремоусова».

«Фигурант не только распространял в сети существующие вражеские материалы, но и идейно создавал «новости» самостоятельно, используя прокремлевские нарративы. Кроме того, отдельные его публикации имели откровенно провокационный характер по унижению представителей отдельных конфессий и разжиганию религиозной вражды», — установили правоохранители.

Кроме того, добавили в Харьковской областной прокуратуре, мужчина пытался «сорвать» мобилизацию — призывал не выполнять приказы работников ТЦК, оказывать активное сопротивление, удалить приложение «Дія» и не носить при себе никаких документов.

Во время обысков дома у фигуранта изъяли компьютерную технику, смартфоны, документы с доказательствами.

Мужчине сообщили о подозрении по трем статьям УКУ – оправдывание агрессии РФ, препятствование деятельности военных формирований, нарушение равноправия граждан.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что фигуранту – 71 год, и если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

