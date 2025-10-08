Live
В Харькове задержали администратора Telegram-канала, за какие «новости» – СБУ

Общество 13:34   08.10.2025
Виктория Яковенко
В Харькове задержали администратора Telegram-канала, за какие «новости» – СБУ Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что администратор Telegram-канала распространял пророссийскую пропаганду и срывал мобилизацию в Харькове.

Фигурант – технический работник одного из университетов Харькова, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Отмечается, что он позиционировал себя якобы редактором одного из онлайн-журналов, но на самом деле раньше был участником так называемой пророссийской ячейки «журналисты Стремоусова».

«Фигурант не только распространял в сети существующие вражеские материалы, но и идейно создавал «новости» самостоятельно, используя прокремлевские нарративы. Кроме того, отдельные его публикации имели откровенно провокационный характер по унижению представителей отдельных конфессий и разжиганию религиозной вражды», — установили правоохранители.

Кроме того, добавили в Харьковской областной прокуратуре, мужчина пытался «сорвать» мобилизацию — призывал не выполнять приказы работников ТЦК, оказывать активное сопротивление, удалить приложение «Дія» и не носить при себе никаких документов.

Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура

Во время обысков дома у фигуранта изъяли компьютерную технику, смартфоны, документы с доказательствами.

Мужчине сообщили о подозрении по трем статьям УКУ – оправдывание агрессии РФ, препятствование деятельности военных формирований, нарушение равноправия граждан.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что фигуранту – 71 год, и если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что в Харькове задержали депутата областного совета, который является проректором одного из вузов. 46-летний мужчина подозревается в организации «уклонистской схемы». А именно – фиктивное зачисление студентами мужчин призывного возраста. Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, к схеме проректор привлек двух коллег из другого учебного заведения. Правоохранители сообщили дополнительные данные о задержанном. Он – внефракционный депутат облсовета. Избирался в нее от запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ».

Автор: Виктория Яковенко
