Фаната «русского мира» из Харькова отправили в тюрьму на пять лет – СБУ

Общество 16:30   08.10.2025
Виктория Яковенко
Фаната «русского мира» из Харькова отправили в тюрьму на пять лет – СБУ

Приговор получил 53-летний житель Харькова. Правоохранители доказали, что он публично поддерживал РФ, а дома устроил склад с оружием.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант поддерживал кремлевскую идеологию в пророссийских Telegram-каналах.

«Судом установлено, что свою пропагандистскую деятельность он осуществлял, используя собственный аккаунт в популярном мессенджере осенью 2024 и зимой 2025 года. Фигурант цинично называл действия захватчиков «освобождением» и распространял российские фейки. В суде доказано, что осужденный дискредитировал украинских военных и публиковал прокремлевский контент, освещая идею оккупации родного города», — отметили правоохранители.

Кроме того, во время обыска у него дома был обнаружен целый арсенал, среди которого — гранатомет, боеприпасы, средства связи и техника с доказательствами, добавили в СБУ.

Мужчину признали виновным по двум статьям УКУ — оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и незаконное обращение с оружием. Он проведет в тюрьму пять лет.

Напомним, в Харькове задержали администратора Telegram-канала. Фигурант – технический работник одного из университетов Харькова, сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула. Отмечается, что он позиционировал себя якобы редактором одного из онлайн-журналов, но на самом деле раньше был участником так называемой пророссийской ячейки «журналисты Стремоусова». Правоохранители считают, что мужчина распространял пророссийскую пропаганду и срывал мобилизацию в Харькове.

Автор: Виктория Яковенко
