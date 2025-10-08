Фаната «русского мира» из Харькова отправили в тюрьму на пять лет – СБУ
Приговор получил 53-летний житель Харькова. Правоохранители доказали, что он публично поддерживал РФ, а дома устроил склад с оружием.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант поддерживал кремлевскую идеологию в пророссийских Telegram-каналах.
«Судом установлено, что свою пропагандистскую деятельность он осуществлял, используя собственный аккаунт в популярном мессенджере осенью 2024 и зимой 2025 года. Фигурант цинично называл действия захватчиков «освобождением» и распространял российские фейки. В суде доказано, что осужденный дискредитировал украинских военных и публиковал прокремлевский контент, освещая идею оккупации родного города», — отметили правоохранители.
Кроме того, во время обыска у него дома был обнаружен целый арсенал, среди которого — гранатомет, боеприпасы, средства связи и техника с доказательствами, добавили в СБУ.
Мужчину признали виновным по двум статьям УКУ — оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и незаконное обращение с оружием. Он проведет в тюрьму пять лет.
Напомним, в Харькове задержали администратора Telegram-канала. Фигурант – технический работник одного из университетов Харькова, сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула. Отмечается, что он позиционировал себя якобы редактором одного из онлайн-журналов, но на самом деле раньше был участником так называемой пророссийской ячейки «журналисты Стремоусова». Правоохранители считают, что мужчина распространял пророссийскую пропаганду и срывал мобилизацию в Харькове.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: приговор, пропаганда, русский мир, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Фаната «русского мира» из Харькова отправили в тюрьму на пять лет – СБУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 16:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 53-летний житель Харькова. Правоохранители доказали, что он публично поддерживал РФ, а дома устроил склад с оружием.".