Поповнення в екопарку під Харковом: народилося лоша (відео)
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Днями у харківському екопарку народилося лоша американського мініатюрного коня.
«Зараз цей милий малюк зовсім невеличкий, та й у дорослому віці коні цієї породи досягають зросту лише 70 см. Сподіваємося, що вже наступної весни, коли маля підросте, воно зможе познайомитись з усіма своїми родичами, а також з поні, карликовими поні та фалабеллами, яких ми хочемо повернути з вимушеної еміграції», – розповіли у пресслужбі екопарку.
Наразі на поні-фермі живуть понад 30 поні та більше ніж 15 мініатюрних коней.
Відео: пресслужба Харківського екопарку
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями у харківському екопарку народилося лоша американського мініатюрного коня.".