Поповнення в екопарку під Харковом: народилося лоша (відео)

Днями у харківському екопарку народилося лоша американського мініатюрного коня.

«Зараз цей милий малюк зовсім невеличкий, та й у дорослому віці коні цієї породи досягають зросту лише 70 см. Сподіваємося, що вже наступної весни, коли маля підросте, воно зможе познайомитись з усіма своїми родичами, а також з поні, карликовими поні та фалабеллами, яких ми хочемо повернути з вимушеної еміграції», – розповіли у пресслужбі екопарку.

Наразі на поні-фермі живуть понад 30 поні та більше ніж 15 мініатюрних коней.

Відео: пресслужба Харківського екопарку