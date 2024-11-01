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Поповнення в екопарку під Харковом: народилося лоша (відео)

Суспільство 15:42   01.11.2024
Вікторія Яковенко
Поповнення в екопарку під Харковом: народилося лоша (відео) скриншот

Днями у харківському екопарку народилося лоша американського мініатюрного коня.

«Зараз цей милий малюк зовсім невеличкий, та й у дорослому віці коні цієї породи досягають зросту лише 70 см. Сподіваємося, що вже наступної весни, коли маля підросте, воно зможе познайомитись з усіма своїми родичами, а також з поні, карликовими поні та фалабеллами, яких ми хочемо повернути з вимушеної еміграції», – розповіли у пресслужбі екопарку.

Наразі на поні-фермі живуть понад 30 поні та більше ніж 15 мініатюрних коней.

Відео: пресслужба Харківського екопарку

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 15:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями у харківському екопарку народилося лоша американського мініатюрного коня.".