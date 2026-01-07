Харків’янин підпалював військові автівки – його судитимуть

21-річний харків’янин отримав звинувачення у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Влітку 2025 року обвинувачений у месенджері Telegram шукав заробіток. Йому запропонували за гроші підпалювати військові автівки. Молодий чоловік пристав на цю пропозицію.

Першим він спалив авто Land Rover Freelander, припаркований біля житлового будинку. Чоловік сфотографував авто, узгодив його з куратором, придбав легкозаймисті речовини, виготовив запальну суміш та вночі 28 липня 2025 року підпалив машину. Автівка згоріла вщент. Згідно з висновком експерта, сума завданих збитків перевищує 217 тис. гривень.

У серпні 2025 року чоловік знову погодився на підпал. Він обрав автомобіль Mitsubishi L200. Вночі 19 серпня 2025 року обвинувачений підпалив автівку біля житлового будинку в Харкові. Ця машина також згоріла вщент. Сума завданих збитків складає понад 344 тис. гривень.

Обидві автівки військові використовували задля відсічі збройної агресії РФ.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його батьки повністю відшкодували військовослужбовцям завдану шкоду. Справу розглядатиме Немишлянський райсуд Харкова.