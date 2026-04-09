195 аварій сталося в березні на Харківщині: названі найнебезпечніші дні (фото)

Суспільство 14:17   09.04.2026
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляють: впродовж березня кількість ДТП на Харківщині зменшилася.

«У березні сталося 195 дорожньо-транспортних пригод, із яких 33 – з потерпілими. Унаслідок аварій чотири людини загинули, 34 отримали травми різного ступеня тяжкості», – зазначили правоохоронці.

Загалом за два місяці 2026 року в регіоні зафіксували 782 аварії, із яких 109 – з потерпілими. Унаслідок ДТП за цей період загинули 14 людей, 163 – отримали травми.

«Найбільша кількість ДТП з потерпілими протягом звітного періоду було зареєстровано у понеділок та суботу. Також високий рівень аварій із потерпілими спостерігається у вівторок та неділю. Аварії із загиблими та/або травмованими відбувалися в період з 10 по 19 годину доби, а пік кількості таких аварій – з 17 по 19 години», – проаналізували копи.

Також, у поліції зазначили, що найбільше аварій з потерпілими сталися через порушення швидкості руху, правил проїзду нерегульованих перехресть та недотримання безпечної дистанції.

«Протягом звітного періоду в порівнянні з минулим роком зменшилась кількість автопригод з потерпілими за участі пішоходів. В результаті таких ДТП загинули п’ять пішоходи, 16 – отримали травми різного ступеня. Окрему увагу правоохоронці приділяють безпеці дітей на дорогах. Протягом звітного періоду в Харківській області зафіксовано дев’ять ДТП за участю неповнолітніх, у яких загинула одна дитина та 14 травмовано», – підсумували у поліції.

аварии на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області

  Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 14:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляють: впродовж березня кількість ДТП на Харківщині зменшилася.".